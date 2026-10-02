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ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро - 02.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро
ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро - 02.10.2026, ПРАЙМ
ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро
Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и работы государственного аппарата, общая поддержка... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:29+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и работы государственного аппарата, общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года достигла 227,4 миллиарда евро, говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Еврокомиссия выделила Украине 2,9 миллиарда евро для поддержки финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственной администрации… С 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине в общей сложности 227,4 миллиарда евро поддержки, включая 3,8 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов", - говорится в сообщении. Из перечисленных в пятницу средств 800 миллионов евро впервые предоставлены через механизм Ukraine Facility в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. По данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине остаются доступны еще 33,7 миллиарда евро финансовой поддержки при выполнении соответствующих условий, включая 29,3 миллиарда в рамках Ukraine Support Loan и 4,4 миллиарда по первоначальной программе Ukraine Facility.
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мировая экономика, украина, ес, ек
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, ЕК
14:29 02.10.2026
 
ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро

Еврокомиссия перечислила Украине 2,9 миллиарда евро

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и работы государственного аппарата, общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года достигла 227,4 миллиарда евро, говорится в заявлении ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия выделила Украине 2,9 миллиарда евро для поддержки финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственной администрации… С 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине в общей сложности 227,4 миллиарда евро поддержки, включая 3,8 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов", - говорится в сообщении.
Из перечисленных в пятницу средств 800 миллионов евро впервые предоставлены через механизм Ukraine Facility в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
По данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине остаются доступны еще 33,7 миллиарда евро финансовой поддержки при выполнении соответствующих условий, включая 29,3 миллиарда в рамках Ukraine Support Loan и 4,4 миллиарда по первоначальной программе Ukraine Facility.
 
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