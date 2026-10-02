https://1prime.ru/20261002/es-873907094.html

ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро

ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро - 02.10.2026, ПРАЙМ

ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро

Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и работы государственного аппарата, общая поддержка... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:29+0300

2026-10-02T14:29+0300

2026-10-02T14:29+0300

мировая экономика

украина

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/08/870617526_0:121:2350:1443_1920x0_80_0_0_1f0f34b3bfb8e5568b5a3467d033d411.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и работы государственного аппарата, общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года достигла 227,4 миллиарда евро, говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Еврокомиссия выделила Украине 2,9 миллиарда евро для поддержки финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственной администрации… С 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине в общей сложности 227,4 миллиарда евро поддержки, включая 3,8 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов", - говорится в сообщении. Из перечисленных в пятницу средств 800 миллионов евро впервые предоставлены через механизм Ukraine Facility в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. По данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине остаются доступны еще 33,7 миллиарда евро финансовой поддержки при выполнении соответствующих условий, включая 29,3 миллиарда в рамках Ukraine Support Loan и 4,4 миллиарда по первоначальной программе Ukraine Facility.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, ес, ек