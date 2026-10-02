https://1prime.ru/20261002/es-873907094.html
ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро
ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро - 02.10.2026, ПРАЙМ
ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро
Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и работы государственного аппарата, общая поддержка... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:29+0300
2026-10-02T14:29+0300
2026-10-02T14:29+0300
мировая экономика
украина
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/08/870617526_0:121:2350:1443_1920x0_80_0_0_1f0f34b3bfb8e5568b5a3467d033d411.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и работы государственного аппарата, общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года достигла 227,4 миллиарда евро, говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Еврокомиссия выделила Украине 2,9 миллиарда евро для поддержки финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственной администрации… С 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине в общей сложности 227,4 миллиарда евро поддержки, включая 3,8 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов", - говорится в сообщении. Из перечисленных в пятницу средств 800 миллионов евро впервые предоставлены через механизм Ukraine Facility в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. По данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине остаются доступны еще 33,7 миллиарда евро финансовой поддержки при выполнении соответствующих условий, включая 29,3 миллиарда в рамках Ukraine Support Loan и 4,4 миллиарда по первоначальной программе Ukraine Facility.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/08/870617526_133:0:2218:1564_1920x0_80_0_0_1da21f6b78515d158506a5ce5a155cdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, ес, ек
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, ЕК
ЕС перевел Украине 2,9 миллиарда евро
Еврокомиссия перечислила Украине 2,9 миллиарда евро
БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и работы государственного аппарата, общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года достигла 227,4 миллиарда евро, говорится в заявлении ЕК.
"Сегодня Еврокомиссия выделила Украине 2,9 миллиарда евро для поддержки финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственной администрации… С 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине в общей сложности 227,4 миллиарда евро поддержки, включая 3,8 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов", - говорится в сообщении.
Из перечисленных в пятницу средств 800 миллионов евро впервые предоставлены через механизм Ukraine Facility в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
По данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине остаются доступны еще 33,7 миллиарда евро финансовой поддержки при выполнении соответствующих условий, включая 29,3 миллиарда в рамках Ukraine Support Loan и 4,4 миллиарда по первоначальной программе Ukraine Facility.