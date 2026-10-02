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В Еврокомиссии заявили о росте цен на газ на 140%
В Еврокомиссии заявили о росте цен на газ на 140% - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Еврокомиссии заявили о росте цен на газ на 140%
Цены на газ в Европе выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива удвоилась после февральского обострения на Ближнем Востоке, следует из заявления... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:12+0300
2026-10-02T14:12+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива удвоилась после февральского обострения на Ближнем Востоке, следует из заявления представителя Еврокомиссии (ЕК) на брифинге в Брюсселе. "Факты очевидны. К настоящему моменту в Европе с конца февраля цены на газ выросли на 140%, цены на дизельное топливо удвоились, и это, очевидно, оказывает влияние на граждан и промышленность", - заявила она. В Еврокомиссии отметили, что уже несколько месяцев внимательно следят за ситуацией через профильные координационные группы Евросоюза. В конце сентября ЕК сообщала, что поставки нефти в ЕС пока остаются стабильными, однако цены на дизельное и авиационное топливо сохраняются на высоком уровне.
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газ, европа, ближний восток, брюссель, ес, ек
Газ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Брюссель, ЕС, ЕК
В Еврокомиссии заявили о росте цен на газ на 140%
ЕК: цены на газ в Европе выросли на 140% после февральского обострения на Ближнем Востоке
БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива удвоилась после февральского обострения на Ближнем Востоке, следует из заявления представителя Еврокомиссии (ЕК) на брифинге в Брюсселе.
"Факты очевидны. К настоящему моменту в Европе с конца февраля цены на газ выросли на 140%, цены на дизельное топливо удвоились, и это, очевидно, оказывает влияние на граждан и промышленность", - заявила она.
В Еврокомиссии отметили, что уже несколько месяцев внимательно следят за ситуацией через профильные координационные группы Евросоюза. В конце сентября ЕК сообщала, что поставки нефти в ЕС пока остаются стабильными, однако цены на дизельное и авиационное топливо сохраняются на высоком уровне.