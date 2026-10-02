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Европа в сентябре сократила импорт СПГ на 6,5%
Европа в сентябре сократила импорт СПГ на 6,5% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Европа в сентябре сократила импорт СПГ на 6,5%
Европа в сентябре сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 6,5% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 10,6 миллиарда кубометров, следует из... | 02.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Европа в сентябре сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 6,5% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 10,6 миллиарда кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом по сравнению с августом поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза подскочили сразу на 16,5%. В марте Европа поставила исторический месячный рекорд по закупкам СПГ - 13,6 миллиона тонн, но после этого начала ежемесячно сокращать импорт. И в июле он достиг минимума с сентября позапрошлого года - 8,4 миллиона тонн. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. При этом, согласно данным GIE, средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года, и на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц.
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газ, европа, ес, gie
Европа в сентябре сократила импорт СПГ на 6,5%
Европа в сентябре сократила импорт СПГ на 6,5%, до 10,6 миллиарда кубометров
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Европа в сентябре сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 6,5% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 10,6 миллиарда кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
При этом по сравнению с августом поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза
подскочили сразу на 16,5%.
В марте Европа
поставила исторический месячный рекорд по закупкам СПГ - 13,6 миллиона тонн, но после этого начала ежемесячно сокращать импорт. И в июле он достиг минимума с сентября позапрошлого года - 8,4 миллиона тонн.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
При этом, согласно данным GIE
, средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года, и на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц.