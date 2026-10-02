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Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,8%
Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,8% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,8%
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,8% с 3,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:17+0300
2026-10-02T12:17+0300
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мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,8% с 3,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель в 3,8% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали ускорение инфляции лишь до 3,6%.
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мировая экономика, евростат
Мировая экономика, Евростат
Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,8%
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,8%
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до 3,8% с 3,2% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель в 3,8% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали ускорение инфляции лишь до 3,6%.