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ФАО спрогнозировала снижение мировой торговли зерном на 3,5% - 02.10.2026, ПРАЙМ
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ФАО спрогнозировала снижение мировой торговли зерном на 3,5%
ФАО спрогнозировала снижение мировой торговли зерном на 3,5% - 02.10.2026, ПРАЙМ
ФАО спрогнозировала снижение мировой торговли зерном на 3,5%
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) спрогнозировала снижение объема мировой торговли зерновыми культурами на 3,5% по итогам... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:55+0300
2026-10-02T12:55+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
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фао
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) спрогнозировала снижение объема мировой торговли зерновыми культурами на 3,5% по итогам начавшегося 1 июля сельскохозяйственного сезона 2026-2027 годов, говорится в сообщении организации. "ФАО также прогнозирует, что мировая торговля зерновыми культурами сократится на 3,5% по сравнению с рекордным уровнем 2025-2026 годов, до 505,8 миллиона тонн", - отмечается в сообщении. Показатель предыдущего прогноза составлял 509,3 миллиона тонн. Согласно ожиданиям организации, экспорт пшеницы и кукурузы также сократится - сильнее, чем предполагалось ранее. Кроме того, прогнозируется, что международная торговля рисом сократится на 2,2% в 2026 году, а затем восстановит рост на 1,7% в 2027 году.
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сельское хозяйство, мировая экономика, оон, фао
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ООН, ФАО
12:55 02.10.2026
 
ФАО спрогнозировала снижение мировой торговли зерном на 3,5%

ФАО: мировая торговля зерновыми культурами сократится на 3,5%

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) спрогнозировала снижение объема мировой торговли зерновыми культурами на 3,5% по итогам начавшегося 1 июля сельскохозяйственного сезона 2026-2027 годов, говорится в сообщении организации.
"ФАО также прогнозирует, что мировая торговля зерновыми культурами сократится на 3,5% по сравнению с рекордным уровнем 2025-2026 годов, до 505,8 миллиона тонн", - отмечается в сообщении.
Показатель предыдущего прогноза составлял 509,3 миллиона тонн.
Согласно ожиданиям организации, экспорт пшеницы и кукурузы также сократится - сильнее, чем предполагалось ранее.
Кроме того, прогнозируется, что международная торговля рисом сократится на 2,2% в 2026 году, а затем восстановит рост на 1,7% в 2027 году.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаООНФАО
 
 
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