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ФАО сохранила прогноз мирового урожая зерновых на 2026-2027 годы

ФАО сохранила прогноз мирового урожая зерновых на 2026-2027 годы - 02.10.2026, ПРАЙМ

ФАО сохранила прогноз мирового урожая зерновых на 2026-2027 годы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в целом сохранила прогноз мирового урожая зерновых по итогам сельскохозяйственного сезона... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:05+0300

2026-10-02T15:05+0300

2026-10-02T15:05+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в целом сохранила прогноз мирового урожая зерновых по итогам сельскохозяйственного сезона 2026-2027 годов - прогнозирует на отметке 2,9791 миллиарда тонн, что лишь незначительно меньше ожидавшихся в сентябре 2,9798 миллиарда и остается ниже рекордного значения предыдущего сезона, следует из релиза ФАО. "В этом месяце прогноз ФАО по объему производства зерновых в мире в 2026 году практически не изменился и ожидается на уровне 2979 миллиона тонн. Таким образом, он может оказаться на 2,1% ниже рекордного показателя предыдущего года", - говорится в релизе. В предыдущем сельхозсезоне 2025-2026 годов значение составляло рекордные 3,042 миллиарда тонн. Прогноз предложения на мировом рынке составляет 3,9285 миллиарда тонн по сравнению с сентябрьским прогнозом 3,9252 миллиарда. Кроме того, потребление зерновых ожидается на уровне 2,9656 миллиарда тонн вместо 2,9655 миллиарда. Запасы зерновых на конец сезона прогнозируются в 950 миллионов тонн, в сентябре ожидался уровень в 947,2 миллиона. В разрезе отдельных культур прогноз мирового урожая пшеницы по итогам сельскохозяйственного сезона теперь составляет 813,9 миллиона тонн против 810,7 миллиона, ожидавшихся в сентябре. Прогноз мирового предложения на сезон был повышен до 1,1589 миллиарда тонн с сентябрьской оценки в 1,1535 миллиарда. Прогноз потребления пшеницы был повышен до 805,3 миллиона с 804 миллионов тонн. Таким образом, мировые запасы пшеницы на конец периода теперь ожидаются на уровне 353 миллиона тонн (прогноз сентября составлял 350,2 миллиона). Прогноз урожая риса на сезон 2026-2027 годов был понижен по сравнению с оценкой сентября - до 552,5 миллиона тонн с 553,1 миллиона. Предложение на рынке прогнозируется на уровне 776,6 миллиона тонн, потребление - 559 миллионов (в сентябре прогнозы составляли 774,3 миллиона тонн и также 559 миллионов соответственно). Прогноз запасов риса на конец периода составляет 216,9 миллиона тонн после прогноза сентября в 215,1 миллиона.

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сельское хозяйство, мировая экономика, фао, оон