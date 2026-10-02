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ФАС уличила "Гротекс" в недобросовестной конкуренции

ФАС уличила "Гротекс" в недобросовестной конкуренции - 02.10.2026, ПРАЙМ

ФАС уличила "Гротекс" в недобросовестной конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рассылку дискредитирующих конкурента писем фармкомпанией "Гротекс" недобросовестной конкуренцией и... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T10:46+0300

2026-10-02T10:46+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рассылку дискредитирующих конкурента писем фармкомпанией "Гротекс" недобросовестной конкуренцией и выдала ей предписание, сообщили в ведомстве. Ранее в службу обратилась "Озон фармацевтика" и сообщила, что производитель лекарственных препаратов "Гротекс" направил в аптечные сети письма с информацией о нарушении его исключительных прав на препараты для улучшения иммунной системы организацией "Атолл". Однако документы, свидетельствующие об обоснованности утверждений, отсутствовали. "Ведомство признало фармкомпанию "Гротекс" нарушившей Закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание о необходимости прекратить распространение недостоверной информации, отозвать ранее направленные письма и опровергнуть содержащиеся в них сведения, в том числе путем публикации текста опровержения на официальном сайте", - говорится в сообщении. В службе добавили, что ранее ФАС выдала ООО "Гротекс" предупреждение о необходимости прекратить действия, дискредитирующие конкурента, но компания в установленный срок его не исполнила.

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технологии, бизнес, финансы