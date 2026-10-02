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ФАС уличила "Гротекс" в недобросовестной конкуренции - 02.10.2026, ПРАЙМ
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ФАС уличила "Гротекс" в недобросовестной конкуренции
ФАС уличила "Гротекс" в недобросовестной конкуренции - 02.10.2026, ПРАЙМ
ФАС уличила "Гротекс" в недобросовестной конкуренции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рассылку дискредитирующих конкурента писем фармкомпанией "Гротекс" недобросовестной конкуренцией и... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:46+0300
2026-10-02T11:16+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рассылку дискредитирующих конкурента писем фармкомпанией "Гротекс" недобросовестной конкуренцией и выдала ей предписание, сообщили в ведомстве. Ранее в службу обратилась "Озон фармацевтика" и сообщила, что производитель лекарственных препаратов "Гротекс" направил в аптечные сети письма с информацией о нарушении его исключительных прав на препараты для улучшения иммунной системы организацией "Атолл". Однако документы, свидетельствующие об обоснованности утверждений, отсутствовали. "Ведомство признало фармкомпанию "Гротекс" нарушившей Закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание о необходимости прекратить распространение недостоверной информации, отозвать ранее направленные письма и опровергнуть содержащиеся в них сведения, в том числе путем публикации текста опровержения на официальном сайте", - говорится в сообщении. В службе добавили, что ранее ФАС выдала ООО "Гротекс" предупреждение о необходимости прекратить действия, дискредитирующие конкурента, но компания в установленный срок его не исполнила.
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технологии, бизнес, финансы
Технологии, Бизнес, Финансы
10:46 02.10.2026 (обновлено: 11:16 02.10.2026)
 
ФАС уличила "Гротекс" в недобросовестной конкуренции

ФАС признала рассылку дискредитирующих "Гротекс" писем недобросовестной конкуренцией

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рассылку дискредитирующих конкурента писем фармкомпанией "Гротекс" недобросовестной конкуренцией и выдала ей предписание, сообщили в ведомстве.
Ранее в службу обратилась "Озон фармацевтика" и сообщила, что производитель лекарственных препаратов "Гротекс" направил в аптечные сети письма с информацией о нарушении его исключительных прав на препараты для улучшения иммунной системы организацией "Атолл". Однако документы, свидетельствующие об обоснованности утверждений, отсутствовали.
"Ведомство признало фармкомпанию "Гротекс" нарушившей Закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание о необходимости прекратить распространение недостоверной информации, отозвать ранее направленные письма и опровергнуть содержащиеся в них сведения, в том числе путем публикации текста опровержения на официальном сайте", - говорится в сообщении.
В службе добавили, что ранее ФАС выдала ООО "Гротекс" предупреждение о необходимости прекратить действия, дискредитирующие конкурента, но компания в установленный срок его не исполнила.
 
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