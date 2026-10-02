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ФАС проконтролирует цены на рыбу в России

ФАС проконтролирует цены на рыбу в России - 02.10.2026, ПРАЙМ

ФАС проконтролирует цены на рыбу в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) мониторит цены на рыбу в России и оперативно примет меры в случае выявления их необоснованного роста, сообщили РИА... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:20+0300

2026-10-02T12:20+0300

2026-10-02T12:20+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) мониторит цены на рыбу в России и оперативно примет меры в случае выявления их необоснованного роста, сообщили РИА Новости в ведомстве. В четверг о росте оптовых цен на красную рыбу из-за низкой лососевой путины писал "Коммерсант". По данным мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс" на 28 сентября, оптовая цена на нерку составляет более 1 тысячи рублей за килограмм, на кету - 800 рублей, горбушу - от 650 до 700 рублей за килограмм. "ФАС России на регулярной основе проводит мониторинг цен на рыбную продукцию. В случае выявления признаков злоупотребления участниками рынка доминирующим положением, в том числе необоснованного роста цен, служба оперативно примет меры реагирования", - говорится в сообщении. В службе отметили, что с 1 марта 2026 года правительство РФ ввело обязательную регистрацию внебиржевых сделок с рыбной продукцией. "Обязательная регистрация внебиржевых договоров позволяет сформировать прозрачное ценообразование и снизить риски спекуляций, отслеживать цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара, рассчитать рыночные индикаторы для использования участниками рынка, а также органами власти при принятии регуляторных решений", - добавили там. Участники рынка предоставляют на биржу информацию о заключенных внебиржевых сделках объемом более 10 тонн с минтаем, треской, пикшей, сельдью, скумбрией, горбушей, кетой, неркой. Так, с момента введения обязанности регистрации договоров по 31 августа 2026 года было зарегистрировано более 1,34 миллиона тонн рыбной продукции по внебиржевым сделкам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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