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В FlyDubai рассказали о расследовании инцидента с нападением в самолете - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В FlyDubai рассказали о расследовании инцидента с нападением в самолете
В FlyDubai рассказали о расследовании инцидента с нападением в самолете - 02.10.2026, ПРАЙМ
В FlyDubai рассказали о расследовании инцидента с нападением в самолете
FlyDubai содействует полному расследованию инцидента с нападением в самолете, следовавшем из Дубая в Тель-Авив, говорится в заявлении гендиректора авиакомпании... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T18:02+0300
2026-10-02T18:04+0300
бизнес
общество
дубай
тель-авив
саудовская аравия
flydubai
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ДУБАЙ, 2 окт - ПРАЙМ. FlyDubai содействует полному расследованию инцидента с нападением в самолете, следовавшем из Дубая в Тель-Авив, говорится в заявлении гендиректора авиакомпании Гейта Аль-Гейта, поступившем в распоряжение РИА Новости. В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры того рейса. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. "В настоящее время проводится полное официальное расследование под руководством компетентных органов при всесторонней поддержке со стороны FlyDubai", - говорится в заявлении. Гендиректор авиакомпании выразил благодарность экипажу, командиру и пилотам, которые обеспечили безопасность воздушного судна и благополучно посадили его, а также пассажирам, которые помогали экипажу. "Я понимаю, что возникает много вопросов о том, что именно произошло на борту рейса FZ 1073. Важно дождаться результатов этого процесса, чтобы установить все факты", - отметил Гейт Аль-Гейт.
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бизнес, общество , дубай, тель-авив, саудовская аравия, flydubai
Бизнес, Общество , Дубай, Тель-Авив, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Flydubai
18:02 02.10.2026 (обновлено: 18:04 02.10.2026)
 
В FlyDubai рассказали о расследовании инцидента с нападением в самолете

Аль-Гейт: FlyDubai содействует полному расследованию инцидента с нападением в самолете

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ДУБАЙ, 2 окт - ПРАЙМ. FlyDubai содействует полному расследованию инцидента с нападением в самолете, следовавшем из Дубая в Тель-Авив, говорится в заявлении гендиректора авиакомпании Гейта Аль-Гейта, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры того рейса. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта.
"В настоящее время проводится полное официальное расследование под руководством компетентных органов при всесторонней поддержке со стороны FlyDubai", - говорится в заявлении.
Гендиректор авиакомпании выразил благодарность экипажу, командиру и пилотам, которые обеспечили безопасность воздушного судна и благополучно посадили его, а также пассажирам, которые помогали экипажу.
"Я понимаю, что возникает много вопросов о том, что именно произошло на борту рейса FZ 1073. Важно дождаться результатов этого процесса, чтобы установить все факты", - отметил Гейт Аль-Гейт.
 
БизнесОбществоДубайТель-АвивСАУДОВСКАЯ АРАВИЯFlydubai
 
 
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