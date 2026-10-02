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Налоговая предъявила еще одно требование к космической компании SR Space - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Налоговая предъявила еще одно требование к космической компании SR Space
Налоговая предъявила еще одно требование к космической компании SR Space - 02.10.2026, ПРАЙМ
Налоговая предъявила еще одно требование к космической компании SR Space
Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области в деле о банкротстве частной российской космической компании SR Space, которое... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:59+0300
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области в деле о банкротстве частной российской космической компании SR Space, которое рассматривает арбитражный суд Москвы, предъявило к ней требование на сумму около 2 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Суд принял решение проверить обоснованность требования без проведения заседания. Арбитражный суд Москвы в августе прошлого года по заявлению ФНС России признал АО "СР Спейс" банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника из-за долга перед бюджетом в размере чуть более 5 миллионов рублей. Впоследствии суд перешел от упрощенной процедуры банкротства SR Space к общей, что связано с обнаружением ее имущества. В ходе инвентаризации конкурсный управляющий Виталий Зыкин выявил у должника активы на сумму более 33 миллионов рублей. В реестр требований кредиторов SR Space ранее были включены требования Михаила Крапивного на 25 миллионов рублей, Альфа-банка (около 16 миллионов), АО "Московское научно-производственное объединение "Спектр" (более 14 миллионов) и Сбербанка (около 11 миллионов рублей). Гендиректор SR Space Олег Мансуров в августе прошлого года говорил РИА Новости, что пять ее космических спутников находятся в процессе производства, к ним уже готовы ключевые элементы бортовых систем. SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".
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Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, ФНС России, ФНС, Альфа-банк
14:59 02.10.2026 (обновлено: 15:01 02.10.2026)
 
Налоговая предъявила еще одно требование к космической компании SR Space

УФНС по Кировской области предъявила к компании SR Space требование на два миллиона рублей

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области в деле о банкротстве частной российской космической компании SR Space, которое рассматривает арбитражный суд Москвы, предъявило к ней требование на сумму около 2 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Суд принял решение проверить обоснованность требования без проведения заседания.
Арбитражный суд Москвы в августе прошлого года по заявлению ФНС России признал АО "СР Спейс" банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника из-за долга перед бюджетом в размере чуть более 5 миллионов рублей.
Впоследствии суд перешел от упрощенной процедуры банкротства SR Space к общей, что связано с обнаружением ее имущества. В ходе инвентаризации конкурсный управляющий Виталий Зыкин выявил у должника активы на сумму более 33 миллионов рублей.
В реестр требований кредиторов SR Space ранее были включены требования Михаила Крапивного на 25 миллионов рублей, Альфа-банка (около 16 миллионов), АО "Московское научно-производственное объединение "Спектр" (более 14 миллионов) и Сбербанка (около 11 миллионов рублей).
Гендиректор SR Space Олег Мансуров в августе прошлого года говорил РИА Новости, что пять ее космических спутников находятся в процессе производства, к ним уже готовы ключевые элементы бортовых систем.
SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".
 
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