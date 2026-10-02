https://1prime.ru/20261002/fond-873914083.html

В России появилась комплексная карта сделок DealMap

В России появилась комплексная карта сделок DealMap - 02.10.2026, ПРАЙМ

В России появилась комплексная карта сделок DealMap

Фонд Softline Venture Partners в партнерстве с компанией "Иннопрактика" представил карту DealMap, которая отражает процесс инвестиционной сделки от поиска... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:45+0300

2026-10-02T15:45+0300

2026-10-02T15:48+0300

финансы

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Фонд Softline Venture Partners в партнерстве с компанией "Иннопрактика" представил карту DealMap, которая отражает процесс инвестиционной сделки от поиска капитала до комплексной оценки объекта инвестирования, сообщила РИА Новости "Иннопрактика". "Softline Venture Partners в партнерстве с "Иннопрактикой" представила карту сделок DealMap, которая объединяет 274 участника российского инвестиционного рынка. Карта отражает весь процесс - от поиска капитала до комплексной оценки объекта инвестирования и проведения сделок по слиянию и поглощению", - говорится в сообщении. Уточняется, что DealMap охватывает всю инфраструктуру инвестиционной сделки. Так, инвесторы составляют 43% от участников карты. Помимо них в DealMap представлены финансовые консультанты, юристы, аудиторы, оценщики, специалисты по технологической проверке, акселераторы и другие участники инвестиционного рынка. Инвестиционный блок карты включает 31 венчурный фонд, 25 государственных фондов и институтов развития, 19 фондов прямых инвестиций, а также корпоративные фонды, венчурные студии, краудинвестинговые платформы, бизнес-ангелов и синдикаты. Более того, отдельным объектом DealMap стала сама сделка: в базе собрано 423 сделки с информацией об участниках и ключевых параметрах. Отраслевая структура сделок на карте выходит за пределы технологического сектора и включает, в частности, промышленное производство, розничную торговлю, товары повседневного спроса, финансовый сектор и медицину. "Еще несколько лет назад основным запросом стартапов был поиск венчурного финансирования. Сегодня рынок устроен сложнее: компаниям важно понимать не только, где привлечь капитал, но и кто может стать стратегическим партнером или покупателем, а также к кому обратиться для оценки актива и сопровождения сделки. Именно эту структуру рынка мы хотели отразить в Карте сделок DealMap", - объяснила руководитель фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская, слова которой приводятся в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы