Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появилась комплексная карта сделок DealMap - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/fond-873914083.html
В России появилась комплексная карта сделок DealMap
В России появилась комплексная карта сделок DealMap - 02.10.2026, ПРАЙМ
В России появилась комплексная карта сделок DealMap
Фонд Softline Venture Partners в партнерстве с компанией "Иннопрактика" представил карту DealMap, которая отражает процесс инвестиционной сделки от поиска... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:45+0300
2026-10-02T15:48+0300
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873914083.jpg?1790945282
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Фонд Softline Venture Partners в партнерстве с компанией "Иннопрактика" представил карту DealMap, которая отражает процесс инвестиционной сделки от поиска капитала до комплексной оценки объекта инвестирования, сообщила РИА Новости "Иннопрактика". "Softline Venture Partners в партнерстве с "Иннопрактикой" представила карту сделок DealMap, которая объединяет 274 участника российского инвестиционного рынка. Карта отражает весь процесс - от поиска капитала до комплексной оценки объекта инвестирования и проведения сделок по слиянию и поглощению", - говорится в сообщении. Уточняется, что DealMap охватывает всю инфраструктуру инвестиционной сделки. Так, инвесторы составляют 43% от участников карты. Помимо них в DealMap представлены финансовые консультанты, юристы, аудиторы, оценщики, специалисты по технологической проверке, акселераторы и другие участники инвестиционного рынка. Инвестиционный блок карты включает 31 венчурный фонд, 25 государственных фондов и институтов развития, 19 фондов прямых инвестиций, а также корпоративные фонды, венчурные студии, краудинвестинговые платформы, бизнес-ангелов и синдикаты. Более того, отдельным объектом DealMap стала сама сделка: в базе собрано 423 сделки с информацией об участниках и ключевых параметрах. Отраслевая структура сделок на карте выходит за пределы технологического сектора и включает, в частности, промышленное производство, розничную торговлю, товары повседневного спроса, финансовый сектор и медицину. "Еще несколько лет назад основным запросом стартапов был поиск венчурного финансирования. Сегодня рынок устроен сложнее: компаниям важно понимать не только, где привлечь капитал, но и кто может стать стратегическим партнером или покупателем, а также к кому обратиться для оценки актива и сопровождения сделки. Именно эту структуру рынка мы хотели отразить в Карте сделок DealMap", - объяснила руководитель фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская, слова которой приводятся в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Финансы
15:45 02.10.2026 (обновлено: 15:48 02.10.2026)
 
В России появилась комплексная карта сделок DealMap

Фонд Softline Venture Partners представил карту сделок DealMap в России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Фонд Softline Venture Partners в партнерстве с компанией "Иннопрактика" представил карту DealMap, которая отражает процесс инвестиционной сделки от поиска капитала до комплексной оценки объекта инвестирования, сообщила РИА Новости "Иннопрактика".
"Softline Venture Partners в партнерстве с "Иннопрактикой" представила карту сделок DealMap, которая объединяет 274 участника российского инвестиционного рынка. Карта отражает весь процесс - от поиска капитала до комплексной оценки объекта инвестирования и проведения сделок по слиянию и поглощению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что DealMap охватывает всю инфраструктуру инвестиционной сделки. Так, инвесторы составляют 43% от участников карты. Помимо них в DealMap представлены финансовые консультанты, юристы, аудиторы, оценщики, специалисты по технологической проверке, акселераторы и другие участники инвестиционного рынка.
Инвестиционный блок карты включает 31 венчурный фонд, 25 государственных фондов и институтов развития, 19 фондов прямых инвестиций, а также корпоративные фонды, венчурные студии, краудинвестинговые платформы, бизнес-ангелов и синдикаты.
Более того, отдельным объектом DealMap стала сама сделка: в базе собрано 423 сделки с информацией об участниках и ключевых параметрах. Отраслевая структура сделок на карте выходит за пределы технологического сектора и включает, в частности, промышленное производство, розничную торговлю, товары повседневного спроса, финансовый сектор и медицину.
"Еще несколько лет назад основным запросом стартапов был поиск венчурного финансирования. Сегодня рынок устроен сложнее: компаниям важно понимать не только, где привлечь капитал, но и кто может стать стратегическим партнером или покупателем, а также к кому обратиться для оценки актива и сопровождения сделки. Именно эту структуру рынка мы хотели отразить в Карте сделок DealMap", - объяснила руководитель фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская, слова которой приводятся в сообщении.
 
Финансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала