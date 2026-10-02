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"Фосагро" открыла книгу заявок на биржевые облигации в юанях
"Фосагро" открыла книгу заявок на биржевые облигации в юанях - 02.10.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" открыла книгу заявок на биржевые облигации в юанях
"Фосагро" открыла в пятницу книгу заявок на биржевые облигации, номинированные в китайских юанях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:31+0300
2026-10-02T11:31+0300
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рынок
газпромбанк
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Фосагро" открыла в пятницу книгу заявок на биржевые облигации, номинированные в китайских юанях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 8,5% годовых. Планируемый объем выпуска будет определен позднее. Компания намерена разместить биржевые облигации серии БО-03-01 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал - 1 тысяча юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 октября. Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Организатором выступает Газпромбанк.
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рынок, газпромбанк
"Фосагро" открыла книгу заявок на биржевые облигации в юанях
"Фосагро" открыла книгу заявок на биржевые облигации в китайских юанях
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Фосагро" открыла в пятницу книгу заявок на биржевые облигации, номинированные в китайских юанях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 8,5% годовых. Планируемый объем выпуска будет определен позднее.
Компания намерена разместить биржевые облигации серии БО-03-01 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал - 1 тысяча юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 октября.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
Организатором выступает Газпромбанк
.