https://1prime.ru/20261002/fosagro-873920493.html
"Фосагро" разместит облигации в объеме 2,3 миллиарда юаней
"Фосагро" разместит облигации в объеме 2,3 миллиарда юаней - 02.10.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" разместит облигации в объеме 2,3 миллиарда юаней
"Фосагро" установила объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в размере 2,3 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:59+0300
2026-10-02T17:59+0300
2026-10-02T18:03+0300
рынок
мировая экономика
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Фосагро" установила объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в размере 2,3 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,4% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-03-01 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал - 1 тысяча юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 октября. Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
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рынок, мировая экономика
"Фосагро" разместит облигации в объеме 2,3 миллиарда юаней
РИА Новости: "Фосагро" разместит облигации в объеме 2,3 миллиарда юаней
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Фосагро" установила объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в размере 2,3 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,4% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-03-01 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал - 1 тысяча юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 октября.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.