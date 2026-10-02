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"Фосагро" разместит облигации в объеме 2,3 миллиарда юаней

"Фосагро" разместит облигации в объеме 2,3 миллиарда юаней - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Фосагро" разместит облигации в объеме 2,3 миллиарда юаней

"Фосагро" установила объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в размере 2,3 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:59+0300

2026-10-02T17:59+0300

2026-10-02T18:03+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Фосагро" установила объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в размере 2,3 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,4% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-03-01 с погашением через полтора года и квартальными купонами. Номинал - 1 тысяча юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 октября. Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, мировая экономика