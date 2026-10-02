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Зеленский признал дыру в бюджете Украины, пишет FT
Зеленский признал дыру в бюджете Украины, пишет FT - 02.10.2026, ПРАЙМ
Зеленский признал дыру в бюджете Украины, пишет FT
Владимир Зеленский признал, что образовавшаяся в бюджете Украины дыра создает препятствия для разработки и производства критически важного вооружения, пишет... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:06+0300
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2026-10-02T11:06+0300
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что образовавшаяся в бюджете Украины дыра создает препятствия для разработки и производства критически важного вооружения, пишет газета Financial Times по итогам интервью. Ранее газета Politico писала, что финансовые резервы Украины, предназначенные для ведения боевых действий, иссякают. "(Зеленский - ред.) заявил, что Украина также столкнулась с дырой в бюджете, которая препятствует разработке и массовому производству критически важных видов оборонительного вооружения", - говорится в материале издания. В среду премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что украинское правительство перешло в режим максимальной экономии. При этом он добавил, что этого недостаточно и Украине критически важно получать деньги от международных партнеров. По его словам, западное финансирование напрямую зависит от взятых Украиной на себя обязательств. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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газ, украина, владимир зеленский, financial times, politico
Газ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Financial Times, Politico
Зеленский признал дыру в бюджете Украины, пишет FT
FT: Зеленский признал, что дыра в бюджете мешает производству оборонительного вооружения
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что образовавшаяся в бюджете Украины дыра создает препятствия для разработки и производства критически важного вооружения, пишет газета Financial Times по итогам интервью.
Ранее газета Politico
писала, что финансовые резервы Украины
, предназначенные для ведения боевых действий, иссякают.
"(Зеленский
- ред.) заявил, что Украина также столкнулась с дырой в бюджете, которая препятствует разработке и массовому производству критически важных видов оборонительного вооружения", - говорится в материале издания.
В среду премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что украинское правительство перешло в режим максимальной экономии. При этом он добавил, что этого недостаточно и Украине критически важно получать деньги от международных партнеров. По его словам, западное финансирование напрямую зависит от взятых Украиной на себя обязательств.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).