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OpenAI запустила новые функции для совершения покупок
OpenAI запустила новые функции для совершения покупок - 02.10.2026, ПРАЙМ
OpenAI запустила новые функции для совершения покупок
Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, а также функцию... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T20:31+0300
2026-10-02T20:31+0300
2026-10-02T20:31+0300
бизнес
openai
chatgpt
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ВАШИНГТОН, 2 окт — ПРАЙМ. Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, а также функцию избранного, которая позволяет сохранять понравившиеся товары для последующего просмотра, сообщается на сайте ChatGPT.
"Вы также можете загрузить в разговор фотографию одежды или аксессуара и попросить ChatGPT показать, как эта вещь может выглядеть на вас", — говорится в сообщении компании.
В OpenAI уточнили, что новые функции для покупок работают на базе недавно представленной модели ChatGPT Images 2.5, которая, по утверждению компании, создает более естественное освещение и более детализированные текстуры, надежнее выполняет инструкции по редактированию и позволяет сократить время генерации изображений.
Для виртуальной примерки пользователи ChatGPT могут загрузить селфи или фотографию в полный рост, чтобы увидеть, как на них может выглядеть выбранный предмет одежды.
Другая новая функция — "Избранное" — позволяет сохранять найденные товары в библиотеке приложения, чтобы вернуться к ним позднее.
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бизнес, openai, chatgpt
OpenAI запустила новые функции для совершения покупок
Компания OpenAI запустила виртуальную примерку одежды и избранное для покупок
ВАШИНГТОН, 2 окт — ПРАЙМ. Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, а также функцию избранного, которая позволяет сохранять понравившиеся товары для последующего просмотра, сообщается на сайте ChatGPT.
"Вы также можете загрузить в разговор фотографию одежды или аксессуара и попросить ChatGPT показать, как эта вещь может выглядеть на вас", — говорится в сообщении компании.
В OpenAI уточнили, что новые функции для покупок работают на базе недавно представленной модели ChatGPT Images 2.5, которая, по утверждению компании, создает более естественное освещение и более детализированные текстуры, надежнее выполняет инструкции по редактированию и позволяет сократить время генерации изображений.
Для виртуальной примерки пользователи ChatGPT могут загрузить селфи или фотографию в полный рост, чтобы увидеть, как на них может выглядеть выбранный предмет одежды.
Другая новая функция — "Избранное" — позволяет сохранять найденные товары в библиотеке приложения, чтобы вернуться к ним позднее.