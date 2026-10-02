https://1prime.ru/20261002/funktsii-873925672.html

OpenAI запустила новые функции для совершения покупок

OpenAI запустила новые функции для совершения покупок - 02.10.2026, ПРАЙМ

OpenAI запустила новые функции для совершения покупок

Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, а также функцию... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T20:31+0300

2026-10-02T20:31+0300

2026-10-02T20:31+0300

бизнес

openai

chatgpt

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ВАШИНГТОН, 2 окт — ПРАЙМ. Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, а также функцию избранного, которая позволяет сохранять понравившиеся товары для последующего просмотра, сообщается на сайте ChatGPT. "Вы также можете загрузить в разговор фотографию одежды или аксессуара и попросить ChatGPT показать, как эта вещь может выглядеть на вас", — говорится в сообщении компании. В OpenAI уточнили, что новые функции для покупок работают на базе недавно представленной модели ChatGPT Images 2.5, которая, по утверждению компании, создает более естественное освещение и более детализированные текстуры, надежнее выполняет инструкции по редактированию и позволяет сократить время генерации изображений. Для виртуальной примерки пользователи ChatGPT могут загрузить селфи или фотографию в полный рост, чтобы увидеть, как на них может выглядеть выбранный предмет одежды. Другая новая функция — "Избранное" — позволяет сохранять найденные товары в библиотеке приложения, чтобы вернуться к ним позднее.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, openai, chatgpt