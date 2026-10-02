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Цены на газ в Европе опускаются ниже 850 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опускаются ниже 850 долларов за тысячу кубометров - 02.10.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе опускаются ниже 850 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе опускаются на 1,8%, ниже 850 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:37+0300

2026-10-02T09:37+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе опускаются на 1,8%, ниже 850 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 857,5 доллара (-0,7%). А по состоянию на 9.10 мск показатель составляет 847,6 доллара (-1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 863,4 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. После этого цены начали в основном снижаться. Но по итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров. При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ. А согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года, и на рекордном минимуме показатель оставался весь месяц.

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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice, ес