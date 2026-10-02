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Крупнейшая в Германии сеть универмагов подала на банкротство - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Крупнейшая в Германии сеть универмагов подала на банкротство
Крупнейшая в Германии сеть универмагов подала на банкротство - 02.10.2026, ПРАЙМ
Крупнейшая в Германии сеть универмагов подала на банкротство
Крупнейшая и последняя оставшаяся в Германии сеть универмагов Galeria обратилась в участковый суд Дюссельдорфа с заявлением о начале процедуры банкротства на... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:15+0300
2026-10-02T14:18+0300
бизнес
германия
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БЕРЛИН, 2 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая и последняя оставшаяся в Германии сеть универмагов Galeria обратилась в участковый суд Дюссельдорфа с заявлением о начале процедуры банкротства на фоне растущих убытков, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на заявление компании. "Это заявление создает правовую основу для регулирования текущей ситуации и стабилизации компании. Оно закладывает основу для устойчивого будущего компании", - говорится в документе. Отмечается, что Galeria, владеющая 83 филиалами по всей Германии, уже в четвертый раз объявила о своей неплатежеспособности. Компания продолжит свою деятельность. О дальнейшем развитии событий будет объявлено "в свое время". При этом причины для банкротства остаются неназванными. Летом этого года компания заявляла о прогнозируемом росте операционной прибыли на фоне получения новой кредитной линии от американской компании Gordon Brothers в размере 160 миллионов евро. Однако по данным источников, близких к компании, прибыль торговой сети значительно упала. Компания в 2020 году объявила о своей неплатежеспособности в первый раз, на фоне финансовых трудностей, связанных с пандемией COVID-19. С тех пор компания дважды проходила через аналогичные процедуры, в 2022 и 2024 годах. В компании все еще занято более десяти тысяч человек, которые могут потерять работу в результате очередного банкротства.
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бизнес, германия
Бизнес, ГЕРМАНИЯ
14:15 02.10.2026 (обновлено: 14:18 02.10.2026)
 
Крупнейшая в Германии сеть универмагов подала на банкротство

FAZ: крупнейшая в Германии сеть универмагов Galeria подала заявление о банкротстве

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БЕРЛИН, 2 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая и последняя оставшаяся в Германии сеть универмагов Galeria обратилась в участковый суд Дюссельдорфа с заявлением о начале процедуры банкротства на фоне растущих убытков, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на заявление компании.
"Это заявление создает правовую основу для регулирования текущей ситуации и стабилизации компании. Оно закладывает основу для устойчивого будущего компании", - говорится в документе.
Отмечается, что Galeria, владеющая 83 филиалами по всей Германии, уже в четвертый раз объявила о своей неплатежеспособности.
Компания продолжит свою деятельность. О дальнейшем развитии событий будет объявлено "в свое время". При этом причины для банкротства остаются неназванными.
Летом этого года компания заявляла о прогнозируемом росте операционной прибыли на фоне получения новой кредитной линии от американской компании Gordon Brothers в размере 160 миллионов евро. Однако по данным источников, близких к компании, прибыль торговой сети значительно упала.
Компания в 2020 году объявила о своей неплатежеспособности в первый раз, на фоне финансовых трудностей, связанных с пандемией COVID-19. С тех пор компания дважды проходила через аналогичные процедуры, в 2022 и 2024 годах. В компании все еще занято более десяти тысяч человек, которые могут потерять работу в результате очередного банкротства.
 
БизнесГЕРМАНИЯ
 
 
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