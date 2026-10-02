https://1prime.ru/20261002/germanija-873911192.html
Германия не хочет высвобождать запасы дизельного топлива, пишет Politico
Германия не хочет высвобождать запасы дизельного топлива, пишет Politico - 02.10.2026, ПРАЙМ
Германия не хочет высвобождать запасы дизельного топлива, пишет Politico
Германия не желает высвобождать резервы дизельного топлива, как того требуют США, Берлину не хочется, чтобы его использовали, сообщает издание Politico со... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:11+0300
2026-10-02T15:11+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Германия не желает высвобождать резервы дизельного топлива, как того требуют США, Берлину не хочется, чтобы его использовали, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее газета Politico сообщала, что США выдвинули предложение, согласно которому правительства стран ЕС должны высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение 180 дней. Отмечалось, что этот план был представлен как альтернатива угрозе американского лидера Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Как отмечает издание, Берлин, в отличие от Парижа, не стремится высвобождать какие-либо запасы топлива. "Германия и другие (страны - ред.) не хотят, чтобы их использовали; они хотели бы высвободить запасы только в целях обеспечения безопасности поставок", - приводит газета слова одного из источников.
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мировая экономика, сша, берлин, германия, дональд трамп, politico, ес
Мировая экономика, США, Берлин, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Politico, ЕС
Германия не хочет высвобождать запасы дизельного топлива, пишет Politico
Politico: Германия не хочет высвобождать резервы дизельного топлива, как того требуют США
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Германия не желает высвобождать резервы дизельного топлива, как того требуют США, Берлину не хочется, чтобы его использовали, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее газета Politico сообщала, что США выдвинули предложение, согласно которому правительства стран ЕС должны высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение 180 дней. Отмечалось, что этот план был представлен как альтернатива угрозе американского лидера Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны.
Как отмечает издание, Берлин, в отличие от Парижа, не стремится высвобождать какие-либо запасы топлива.
"Германия и другие (страны - ред.) не хотят, чтобы их использовали; они хотели бы высвободить запасы только в целях обеспечения безопасности поставок", - приводит газета слова одного из источников.