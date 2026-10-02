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В Госдуме оценили проект бюджета на 2027 год

В Госдуме оценили проект бюджета на 2027 год - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме оценили проект бюджета на 2027 год

Проект федерального бюджета на 2027 год, несмотря на объективно сложные условия, обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств государства,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:01+0300

2026-10-02T17:01+0300

2026-10-02T17:01+0300

россия

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027 год, несмотря на объективно сложные условия, обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств государства, причем они не просто сохранены, но и усилены, заявил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). Правительство в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, а также пакет документов к нему. "Бюджет 2027 года - это бюджет безусловного выполнения социальных обязательств в условиях объективно сложной внешней конъюнктуры и необходимости обеспечения безопасности страны. Его ключевое отличие от предыдущего бюджета в том, что социальные обязательства не просто сохранены, а усилены", - сказал Панеш. Он напомнил, что в 2027 году МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 6,8%, а страховые пенсии проиндексируют дважды - сначала на 6,8%, а потом еще на 3,3%. Это значит, что реальные доходы пенсионеров не просто догонят инфляцию, а получат ощутимую прибавку, указал депутат. "Проект предусматривает увеличение сумм пособий по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Расходы на развитие здравоохранения превысят 7 триллионов рублей. Перенос сроков погашения регионами долгов по бюджетным кредитам за пределы 2030 года позволит регионам направить около 300 миллиардов рублей на развитие экономики и социальной сферы", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что главное преимущество бюджета заключается в его сбалансированности. "Президент и правительство неоднократно подчеркивали, что социальные обязательства государства остаются безусловным приоритетом федерального бюджета. Это означает, что даже в непростой период все пенсии, пособия и выплаты будут профинансированы в полном объеме", - сказал Панеш. Он добавил, что Россия, в отличие от ряда западных стран, которые в кризисные периоды сокращают социальные программы, замораживают пенсии и урезают пособия, не отказывается ни от одной соцпрограммы. Напротив, расходы на поддержку семей с детьми, пенсионеров и участников СВО заложены в полном объеме, подчеркнул депутат. Проект бюджета, по его оценке, одновременно решает обе задачи: сохраняет социальные гарантии и обеспечивает обороноспособность. Это не выбор между пушками и маслом, а ответ на вызовы времени, где защита страны и забота о ее гражданах являются двумя сторонами одной задачи, добавил Панеш. "ЛДПР детально анализирует бюджет. В течение всего года, не только в рамках бюджетного процесса, депутаты нашей фракции работают с профильными министерствами и правительством. Наши предложения уже нашли отражение в представленном бюджете, но у нас есть еще много инициатив, которые будут улучшать социальное положение граждан, повышать качество и уровень жизни людей. Мы будем добиваться их реализации", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, госдума, лдпр