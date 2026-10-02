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В Госдуме выделили важные параметры проекта бюджета на трехлетку - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме выделили важные параметры проекта бюджета на трехлетку
В Госдуме выделили важные параметры проекта бюджета на трехлетку - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме выделили важные параметры проекта бюджета на трехлетку
Более 10 триллионов рублей заложено на следующую трехлетку на "детский бюджет", свыше 100 миллиардов - на развитие образовательной инфраструктуры, еще 201... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:47+0300
2026-10-02T17:49+0300
россия
финансы
госдума
лдпр
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 10 триллионов рублей заложено на следующую трехлетку на "детский бюджет", свыше 100 миллиардов - на развитие образовательной инфраструктуры, еще 201 миллиард пойдет на капремонт школ и около 73 миллиардов - на детские сады, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), комментируя проект бюджета РФ на 2027-2029 годы. Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов и пакет документов к нему. "Впереди нас ждет большая работа (над проектом бюджета - ред.): будем внимательно следить, куда именно направляются деньги и какие статьи расходов необходимо дополнительно предусмотреть. Однако уже сейчас можно выделить несколько важных параметров. Более 10 триллионов рублей на три года заложено на "детский бюджет", - сказал Курдюмов. По его словам, в полном объеме сохраняются единое пособие и ежегоднаягл1uk1семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, а материнский капитал будет индексироваться по фактической инфляции. "Серьезные средства - более 100 миллиардов рублей - будут направлены на развитие образовательной инфраструктуры. К 2030 году планируется построить 150 новых школ. Еще 201 миллиард пойдет на капитальный ремонт школьных зданий по всей стране и около 73 миллиардов - на ремонт и строительство детских садов", - отметил он. Парламентарий подчеркнул, что это правильные и нужные вещи, добавив, что поддержка семей с детьми и образовательной сферы должна оставаться приоритетом государства. Он отметил, что у ЛДПР будут свои предложения, добавив, что много ездит по регионам, встречается с людьми и видит, какие вопросы нужно решать. "Все это будем учитывать. Для нас главное, чтобы бюджет работал на страну и на людей, чтобы развивались регионы и промышленность, строились дороги, школы и больницы, чтобы у людей была работа и достойная зарплата, чтобы семьи участников СВО и ветераны получали всю положенную поддержку. И, конечно, чтобы у страны была сильная армия и надежная оборона, способная противостоять любым внешним вызовам", - заключил Курдюмов.
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192
40
192
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4.7
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40
192
40
россия, финансы, госдума, лдпр
РОССИЯ, Финансы, Госдума, ЛДПР
17:47 02.10.2026 (обновлено: 17:49 02.10.2026)
 
В Госдуме выделили важные параметры проекта бюджета на трехлетку

Курдюмов: более 10 триллионов рублей заложено на следующую трехлетку на "детский бюджет"

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 10 триллионов рублей заложено на следующую трехлетку на "детский бюджет", свыше 100 миллиардов - на развитие образовательной инфраструктуры, еще 201 миллиард пойдет на капремонт школ и около 73 миллиардов - на детские сады, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), комментируя проект бюджета РФ на 2027-2029 годы.
Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов и пакет документов к нему.
"Впереди нас ждет большая работа (над проектом бюджета - ред.): будем внимательно следить, куда именно направляются деньги и какие статьи расходов необходимо дополнительно предусмотреть. Однако уже сейчас можно выделить несколько важных параметров. Более 10 триллионов рублей на три года заложено на "детский бюджет", - сказал Курдюмов.
По его словам, в полном объеме сохраняются единое пособие и ежегоднаягл1uk1семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, а материнский капитал будет индексироваться по фактической инфляции.
"Серьезные средства - более 100 миллиардов рублей - будут направлены на развитие образовательной инфраструктуры. К 2030 году планируется построить 150 новых школ. Еще 201 миллиард пойдет на капитальный ремонт школьных зданий по всей стране и около 73 миллиардов - на ремонт и строительство детских садов", - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что это правильные и нужные вещи, добавив, что поддержка семей с детьми и образовательной сферы должна оставаться приоритетом государства.
Он отметил, что у ЛДПР будут свои предложения, добавив, что много ездит по регионам, встречается с людьми и видит, какие вопросы нужно решать.
"Все это будем учитывать. Для нас главное, чтобы бюджет работал на страну и на людей, чтобы развивались регионы и промышленность, строились дороги, школы и больницы, чтобы у людей была работа и достойная зарплата, чтобы семьи участников СВО и ветераны получали всю положенную поддержку. И, конечно, чтобы у страны была сильная армия и надежная оборона, способная противостоять любым внешним вызовам", - заключил Курдюмов.
 
РОССИЯФинансыГосдумаЛДПР
 
 
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