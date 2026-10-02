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В Госдуме оценили проект бюджета-2027-2029 годов

В Госдуме оценили проект бюджета-2027-2029 годов - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме оценили проект бюджета-2027-2029 годов

Проект федерального бюджета РФ на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов решает все основные задачи, которые сегодня стоят перед Россией, социальные... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:30+0300

2026-10-02T19:30+0300

2026-10-02T19:30+0300

россия

финансы

госдума

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета РФ на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов решает все основные задачи, которые сегодня стоят перед Россией, социальные обязательства перед гражданами обеспечены, считает глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин ("Новые люди"). Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. "Проект бюджета в целом решает все основные задачи, которые сегодня стоят перед государством. В том числе в нем обеспечены социальные обязательства перед гражданами, одновременно заложены большие ресурсы на развитие экономики, инфраструктуры. Это видно по конкретным параметрам", - сказал Дружинин РИА Новости. Депутат добавил, что при рассмотрении проекта бюджета палатой парламента также важно обеспечить сохранение инвестиций в развитие, создание условий для дальнейшего роста российской экономики. Дружинин уточнил, что комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству проведет заседание после региональной недели, на нем будут рассмотрены все профильные вопросы по проекту бюджета. "Мы (члены комитета - ред.) рассматриваем бюджет в части федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство…". Это деньги, которые идут на субсидирование кредитной ставки для субъектов малого и среднего бизнеса", - пояснил Дружинин. Политик отметил, что проект бюджета нельзя рассматривать как окончательную точку: его еще предстоит внимательно разобрать. "Принципиально важно, чтобы бюджетная политика одновременно поддерживала предпринимательскую активность и развитие российского производства. Наша задача при рассмотрении бюджета - не просто подтвердить заложенные цифры, а найти возможность сделать его еще эффективнее", - сказал Дружинин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, госдума