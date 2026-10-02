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В Госдуме назвали основные направления проекта бюджета на три года

В Госдуме назвали основные направления проекта бюджета на три года - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме назвали основные направления проекта бюджета на три года

Наиболее важными направлениями проекта бюджета на трехлетку думская фракция "Новые люди" считает здравоохранение, образование, поддержку семей с детьми и малый... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T22:19+0300

2026-10-02T22:19+0300

2026-10-02T22:19+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Наиболее важными направлениями проекта бюджета на трехлетку думская фракция "Новые люди" считает здравоохранение, образование, поддержку семей с детьми и малый бизнес, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов и пакет документов к нему. "Первое - здравоохранение и образование. Здесь для нас важен не просто размер бюджетной строки, а конкретный результат для людей. В здравоохранении это модернизация первичного звена, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и решение кадрового дефицита - только в 2027-2030 годах планируется дополнительно обучить более 153 тысяч медработников. В образовании - строительство 150 новых школ к 2030 году, развитие "Профессионалитета", университетских кампусов и инженерных школ", - сказал Даванков. По мнению парламентария, именно такие расходы нужно защищать в первую очередь: они напрямую влияют на качество жизни и потенциал экономики. "Второе - поддержка семей с детьми и молодежи. Здесь для нас тоже важны конкретные меры, а не только общий объем расходов. В 2027 году на нацпроект "Семья" предусмотрено 2,88 триллиона рублей: это единое пособие, материнский капитал, семейная налоговая выплата, развитие женских консультаций и детской инфраструктуры. Отдельный приоритет - доступность дошкольного образования: к 2030 году планируется капитально отремонтировать более 2,2 тысячи детских садов", - отметил он. Вице-спикер ГД добавил, что именно такие меры поддержки семей, одиноких матерей и молодых родителей фракция будет защищать при рассмотрении бюджета. "Третье - малый и средний бизнес. Здесь важно сохранить инструменты, которые дают предпринимателю доступ к деньгам и инфраструктуре: льготное кредитование, "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, поддержку малого агробизнеса. К 2030 году планируется дополнительно создать не менее 100 промышленных, технологических и бизнес-парков, причем 31 проект уже отобран", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, госдума, корпорация мсп