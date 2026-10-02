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Приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются 16 миллионов россиян
Приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются 16 миллионов россиян - 02.10.2026, ПРАЙМ
Приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются 16 миллионов россиян
Приложением для организации учебного процесса "Госуслуги Моя школа" пользуются уже 16 миллионов россиян, ежедневно в приложение заходят 3 миллиона человек,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:44+0300
2026-10-02T12:44+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Приложением для организации учебного процесса "Госуслуги Моя школа" пользуются уже 16 миллионов россиян, ежедневно в приложение заходят 3 миллиона человек, сообщило Минцифры России.
"Приложение "Госуслуги Моя школа" помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс. Сервисом пользуются уже 16 миллионов человек, ежедневная аудитория достигает 3 миллионов. В 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное, доступны дополнительные возможности", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что приложение бесплатное и доступно в браузере и на телефоне, а мини-версия встроена в мессенджер "Макс". Им также можно пользоваться через голосовой помощник "Алиса".
К основным функциям приложения относятся планирование, домашние задания, электронный дневник, местоположение ребенка, возможность похвалить ребенка дистанционно, а также отправлять открытки учителям.
Кроме того, в 20 пилотных регионах доступны уникальные функции: приложение для учителей для выставления оценок, конструктор уроков для создания материалов, цифровое портфолио для документов, а также приложение для студентов колледжей.
"Все данные надежно защищены. Доступ к информации имеют только родители и законные представители ребенка", - отмечается в сообщении.
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технологии, россия, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Минцифры
Приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются 16 миллионов россиян
Минцифры: приложением "Госуслуги Моя школа" пользуются уже 16 миллионов россиян
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Приложением для организации учебного процесса "Госуслуги Моя школа" пользуются уже 16 миллионов россиян, ежедневно в приложение заходят 3 миллиона человек, сообщило Минцифры России.
"Приложение "Госуслуги Моя школа" помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс. Сервисом пользуются уже 16 миллионов человек, ежедневная аудитория достигает 3 миллионов. В 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное, доступны дополнительные возможности", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что приложение бесплатное и доступно в браузере и на телефоне, а мини-версия встроена в мессенджер "Макс". Им также можно пользоваться через голосовой помощник "Алиса".
К основным функциям приложения относятся планирование, домашние задания, электронный дневник, местоположение ребенка, возможность похвалить ребенка дистанционно, а также отправлять открытки учителям.
Кроме того, в 20 пилотных регионах доступны уникальные функции: приложение для учителей для выставления оценок, конструктор уроков для создания материалов, цифровое портфолио для документов, а также приложение для студентов колледжей.
"Все данные надежно защищены. Доступ к информации имеют только родители и законные представители ребенка", - отмечается в сообщении.