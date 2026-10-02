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Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро

Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро - 02.10.2026, ПРАЙМ

Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро

Немецкий Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, завершила приобретение производителя специальных покрытий Stahl за 2,1... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:16+0300

2026-10-02T12:16+0300

2026-10-02T12:16+0300

бизнес

нидерланды

сша

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Немецкий Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, завершила приобретение производителя специальных покрытий Stahl за 2,1 миллиарда евро, следует из сообщения концерна. "Henkel успешно завершил приобретение базирующейся в Нидерландах Stahl Group", - говорится в релизе. Таким образом, с 1 октября компания полностью вошла в состав Henkel, указывается в сообщении. Henkel объявил о готовящемся поглощении в феврале текущего года, назвав сумму покупки в 2,1 миллиарда евро. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b и другие. Штат компании составляет около 50 тысяч сотрудников. Stahl - производитель специальных покрытий для гибких материалов, которые применяются в сфере автомобилестроения, моды и для упаковки. Компания основана в 1930 году в городе Пибоди, штат Массачусетс, США, в 1990 году международная штаб-квартира переехала в Нидерланды. Штат компании составляет около 1,8 тысячи сотрудников.

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бизнес, нидерланды, сша, henkel, persil