https://1prime.ru/20261002/henkel--873897198.html
Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро
Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро - 02.10.2026, ПРАЙМ
Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро
Немецкий Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, завершила приобретение производителя специальных покрытий Stahl за 2,1... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:16+0300
2026-10-02T12:16+0300
2026-10-02T12:16+0300
бизнес
нидерланды
сша
henkel
persil
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/63/762396379_0:33:512:321_1920x0_80_0_0_1bf7f5a281daafe5344ec322c5991059.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Немецкий Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, завершила приобретение производителя специальных покрытий Stahl за 2,1 миллиарда евро, следует из сообщения концерна. "Henkel успешно завершил приобретение базирующейся в Нидерландах Stahl Group", - говорится в релизе. Таким образом, с 1 октября компания полностью вошла в состав Henkel, указывается в сообщении. Henkel объявил о готовящемся поглощении в феврале текущего года, назвав сумму покупки в 2,1 миллиарда евро. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b и другие. Штат компании составляет около 50 тысяч сотрудников. Stahl - производитель специальных покрытий для гибких материалов, которые применяются в сфере автомобилестроения, моды и для упаковки. Компания основана в 1930 году в городе Пибоди, штат Массачусетс, США, в 1990 году международная штаб-квартира переехала в Нидерланды. Штат компании составляет около 1,8 тысячи сотрудников.
нидерланды
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/63/762396379_20:0:492:354_1920x0_80_0_0_64a87a2b8e6192d7a8b62ed3c9865a85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нидерланды, сша, henkel, persil
Бизнес, НИДЕРЛАНДЫ, США, Henkel, Persil
Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро
Немецкий Henkel AG завершил покупку производителя покрытий Stahl за 2,1 млрд евро
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Немецкий Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, завершила приобретение производителя специальных покрытий Stahl за 2,1 миллиарда евро, следует из сообщения концерна.
"Henkel успешно завершил приобретение базирующейся в Нидерландах Stahl Group", - говорится в релизе.
Таким образом, с 1 октября компания полностью вошла в состав Henkel, указывается в сообщении.
Henkel объявил о готовящемся поглощении в феврале текущего года, назвав сумму покупки в 2,1 миллиарда евро.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b и другие. Штат компании составляет около 50 тысяч сотрудников.
Stahl - производитель специальных покрытий для гибких материалов, которые применяются в сфере автомобилестроения, моды и для упаковки. Компания основана в 1930 году в городе Пибоди, штат Массачусетс, США, в 1990 году международная штаб-квартира переехала в Нидерланды. Штат компании составляет около 1,8 тысячи сотрудников.