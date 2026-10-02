Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/henkel--873897198.html
Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро
Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро - 02.10.2026, ПРАЙМ
Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро
Немецкий Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, завершила приобретение производителя специальных покрытий Stahl за 2,1... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:16+0300
2026-10-02T12:16+0300
бизнес
нидерланды
сша
henkel
persil
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/63/762396379_0:33:512:321_1920x0_80_0_0_1bf7f5a281daafe5344ec322c5991059.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Немецкий Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, завершила приобретение производителя специальных покрытий Stahl за 2,1 миллиарда евро, следует из сообщения концерна. "Henkel успешно завершил приобретение базирующейся в Нидерландах Stahl Group", - говорится в релизе. Таким образом, с 1 октября компания полностью вошла в состав Henkel, указывается в сообщении. Henkel объявил о готовящемся поглощении в феврале текущего года, назвав сумму покупки в 2,1 миллиарда евро. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b и другие. Штат компании составляет около 50 тысяч сотрудников. Stahl - производитель специальных покрытий для гибких материалов, которые применяются в сфере автомобилестроения, моды и для упаковки. Компания основана в 1930 году в городе Пибоди, штат Массачусетс, США, в 1990 году международная штаб-квартира переехала в Нидерланды. Штат компании составляет около 1,8 тысячи сотрудников.
нидерланды
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/63/762396379_20:0:492:354_1920x0_80_0_0_64a87a2b8e6192d7a8b62ed3c9865a85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, нидерланды, сша, henkel, persil
Бизнес, НИДЕРЛАНДЫ, США, Henkel, Persil
12:16 02.10.2026
 
Henkel закрыла сделку по покупке Stahl за 2,1 миллиарда евро

Немецкий Henkel AG завершил покупку производителя покрытий Stahl за 2,1 млрд евро

© flickr.com / Roberto Pfeilлоготип Henkel
логотип Henkel - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© flickr.com / Roberto Pfeil
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Немецкий Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, завершила приобретение производителя специальных покрытий Stahl за 2,1 миллиарда евро, следует из сообщения концерна.
"Henkel успешно завершил приобретение базирующейся в Нидерландах Stahl Group", - говорится в релизе.
Таким образом, с 1 октября компания полностью вошла в состав Henkel, указывается в сообщении.
Henkel объявил о готовящемся поглощении в феврале текущего года, назвав сумму покупки в 2,1 миллиарда евро.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b и другие. Штат компании составляет около 50 тысяч сотрудников.
Stahl - производитель специальных покрытий для гибких материалов, которые применяются в сфере автомобилестроения, моды и для упаковки. Компания основана в 1930 году в городе Пибоди, штат Массачусетс, США, в 1990 году международная штаб-квартира переехала в Нидерланды. Штат компании составляет около 1,8 тысячи сотрудников.
 
БизнесНИДЕРЛАНДЫСШАHenkelPersil
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала