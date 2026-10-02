https://1prime.ru/20261002/ii-873889901.html

Более 60% россиян считают, что ИИ стоит изучать в рамках школьной программы

Более 60% россиян считают, что ИИ стоит изучать в рамках школьной программы - 02.10.2026, ПРАЙМ

Более 60% россиян считают, что ИИ стоит изучать в рамках школьной программы

Более 60% россиян считают, что ИИ стоит изучать в рамках школьной программы, причем почти половина из них выступают за введение отдельного предмета по работе с... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:46+0300

2026-10-02T09:46+0300

2026-10-02T09:46+0300

технологии

россия

авито работа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873889901.jpg?1790923595

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Более 60% россиян считают, что ИИ стоит изучать в рамках школьной программы, причем почти половина из них выступают за введение отдельного предмета по работе с нейросетями, рассказали РИА Новости в "Авито Работе". "64% россиян считают, что искусственный интеллект стоит изучать в рамках школьной программы. 28% опрошенных выступают за введение отдельного предмета по работе с нейросетями, 36% - за отдельные уроки или модули по изучению искусственного интеллекта в рамках существующих дисциплин", - говорится в сообщении. При этом порядка 12% респондентов считают, что знакомиться с возможностями ИИ школьникам лучше самостоятельно в свободное от учебы время. Начинать знакомство с новыми технологиями, по мнению большинства опрошенных, можно уже в средней школе. Так, 26% считают, что начинать осваивать ИИ стоит с 5-го класса - на этапе перехода в среднюю школу, 17% респондентов в качестве наиболее подходящего периода называли 7-й класс, 15% - 9-й, а 11% - 10–11-й. Еще 10% уверены, что знакомить детей с ИИ можно уже в начальной школе. В первую очередь школьникам, по мнению россиян, стоит рассказывать о безопасности и защите персональных данных при работе с ИИ - этот вариант выбрали 30% респондентов. Еще 26% считают важным научить детей использовать ИИ в будущей профессии, а 25% - применять для поиска информации, в том числе в образовательном процессе. Ценность ИИ в образовании россияне связывают не только с упрощением учебных задач. Около 42% опрошенных считают, что навык работы с алгоритмами поможет школьникам эффективно осваивать современные цифровые инструменты, которые пригодятся в будущем. Каждый третий видит в освоении ИИ возможность для развития критического мышления, еще 29% отмечают возможность с помощью нейросетей развивать творческие навыки и находить нестандартные решения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, авито работа