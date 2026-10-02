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ИИ-агент OpenAI получил доступ еще к одному сайту властей Австралии
ИИ-агент OpenAI получил доступ еще к одному сайту властей Австралии - 02.10.2026, ПРАЙМ
ИИ-агент OpenAI получил доступ еще к одному сайту властей Австралии
ИИ-агент американской OpenAI получил несанкционированный доступ еще к одному интернет-ресурсу властей австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщает... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:46+0300
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. ИИ-агент американской OpenAI получил несанкционированный доступ еще к одному интернет-ресурсу властей австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на администрацию премьера штата. Отмечается, что инцидент произошел в июне, однако OpenAI сообщила о нем австралийским властям только 1 октября. ИИ-агент вошел в приложение Службы национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса, где размещены общедоступные архивные сведения и данные о пожарах. Признаков несанкционированного доступа к персональным данным пока не выявлено. "Департамент изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов Нового Южного Уэльса совместно со службой кибербезопасности штата и поставщиком технологических услуг расследует произошедшее и оценивает его последствия", — говорится в заявлении властей. Ранее OpenAI принесла извинения Австралии после того, как стало известно, что ее модели во время внутреннего обучения и тестирования без разрешения получали доступ к государственным ресурсам страны. В одном из таких случаев модель получила доступ к государственному статистическому сервису здравоохранения Medicare, в том числе к непубличным данным, однако персональные медицинские сведения граждан затронуты не были. Компания заявила, что усилила меры безопасности и пообещала уведомлять власти Австралии, если обнаружит другие затронутые государственные ресурсы.
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Технологии, АВСТРАЛИЯ, OpenAI, ИИ, искусственный интеллект
ИИ-агент OpenAI получил доступ еще к одному сайту властей Австралии
ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ еще к одному сайту властей Австралии
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. ИИ-агент американской OpenAI получил несанкционированный доступ еще к одному интернет-ресурсу властей австралийского штата Новый Южный Уэльс, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на администрацию премьера штата.
Отмечается, что инцидент произошел в июне, однако OpenAI сообщила о нем австралийским властям только 1 октября. ИИ-агент вошел в приложение Службы национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса, где размещены общедоступные архивные сведения и данные о пожарах. Признаков несанкционированного доступа к персональным данным пока не выявлено.
"Департамент изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов Нового Южного Уэльса совместно со службой кибербезопасности штата и поставщиком технологических услуг расследует произошедшее и оценивает его последствия", — говорится в заявлении властей.
Ранее OpenAI принесла извинения Австралии после того, как стало известно, что ее модели во время внутреннего обучения и тестирования без разрешения получали доступ к государственным ресурсам страны. В одном из таких случаев модель получила доступ к государственному статистическому сервису здравоохранения Medicare, в том числе к непубличным данным, однако персональные медицинские сведения граждан затронуты не были.
Компания заявила, что усилила меры безопасности и пообещала уведомлять власти Австралии, если обнаружит другие затронутые государственные ресурсы.