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Индекс цен на продовольствие в сентябре достиг рекордного уровня

Индекс цен на продовольствие в сентябре достиг рекордного уровня - 02.10.2026, ПРАЙМ

Индекс цен на продовольствие в сентябре достиг рекордного уровня

Агрегированный индексный показатель мировых цен на продовольствие по итогам сентября достиг рекордного уровня с ноября 2022 года в связи с заметным увеличением... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:14+0300

2026-10-02T15:14+0300

2026-10-02T15:14+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Агрегированный индексный показатель мировых цен на продовольствие по итогам сентября достиг рекордного уровня с ноября 2022 года в связи с заметным увеличением цен на зерновые, растительные масла и сахар, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "В сентябре 2026 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 136 пункта, что на 2 пункта (1,5%) выше пересмотренного августовского показателя", - говорится в сообщении. Пересмотренный показатель августа составил 134 пункта (первоначально - 133,3 пункта). Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре достиг нового рекордного значения с ноября 2022 года, тогда показатель достигал те же 136 пунктов. Наиболее заметное увеличение продемонстрировал индекс цен на сахар. По данным ФАO, его значение составило 114 пунктов (на 6,5 пунктов, или 6,1%, выше в месячном выражении), что также оказалось максимальным показателем с марта прошлого года. Ожидаемое уменьшение предложения сахара в 2026-2027 годах в связи с сокращением производства в Таиланде и Индии повлияло на значение индекса. Индекс цен на зерновые также заметно поднялся - на 6 пунктов (5,1%) по сравнению со значением августа - до 122,8 пункта, что стало рекордным значением с декабря 2023 года. В частности, цены на пшеницу увеличились на 6,3%, достигнув максимума с августа 2023 года, а цены на сорго и ячмень выросли на 13,7% и 3,9% соответственно. Наконец, значение индекса на все виды риса за прошедший месяц повысилось на 1,4% из-за роста стоимости длиннозерного риса вследствие погодных условий и сезонного сокращения предложения, отмечается в сообщении организации. Индекс цен на растительное масло также вырос - на 1,8 пункта, или на 0,9%, до 198,6 пункта, самого высокого значения с июня 2022 года. На динамику индекса в основном повлияли удорожание пальмового масла, которое продолжается четвертый месяц подряд из-за опасений по поводу урожая в Юго-Восточной Азии и высокого уровня импортного спроса в мире. Отрицательную динамику продемонстрировал индекс цен на мясо, сократившись на 1,5 пункта (1,1%) в месячном выражении, до 127,9 пункта. Мясо птицы в сентябре снизилось в цене благодаря значительному объему предложения со стороны Бразилии, котировки свинины в мире также опустились, а стоимости говядины и баранины в целом оставались стабильными. Незначительно снизился (на 0,2 пункта или на 0,1% в месячном выражении) и индекс цен на молочную продукцию - до 119,1 пункта. Рост цен на сухое молоко компенсировало снижение котировок сыра. Как поясняет ФАО, сухое молоко подорожало во всех ключевых странах-экспортерах в связи с устойчивым импортным спросом, в том числе из стран Азии.

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мировая экономика, таиланд, индия, бразилия, фао, оон