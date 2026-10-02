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Фондовый индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум

Фондовый индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум - 02.10.2026, ПРАЙМ

Фондовый индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум

Основные фондовые индексы США в пятницу растут на фоне динамики техсектора и выхода статистических данных, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T18:02+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на фоне динамики техсектора и выхода статистических данных, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 51 252,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 7748,97 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 1,65% - до 27 316,03 пунктов. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 27 351,68 пункта. Аналитики обратили внимание на динамику в техсекторе страны. Так акции Nvidia и Tesla растут примерно на 2,5% и 5% соответственно. При этом в квартальном выражении поставки электромобилей компании Илона Маска выросли на 1,3%. Ранее в пятницу также были опубликованы статистические данные по США. Так, по данным минтруда страны, безработица в стране в сентябре выросла до 4,2% с 4,1% в августе, тогда как аналитики прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне. При этом руководитель отдела инвестиционной стратегии и исследований в Glenmede Джейсон Прайд (Jason Pride) сказал агентству Блумберг, что данное увеличение безработицы может воспринимается как "признак уверенности, а не тревоги".

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рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nvidia, tesla, nasdaq composite