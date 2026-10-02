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Фондовый индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
Фондовый индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум - 02.10.2026, ПРАЙМ
Фондовый индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
Основные фондовые индексы США в пятницу растут на фоне динамики техсектора и выхода статистических данных, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T18:02+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на фоне динамики техсектора и выхода статистических данных, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 51 252,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 7748,97 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 1,65% - до 27 316,03 пунктов. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 27 351,68 пункта. Аналитики обратили внимание на динамику в техсекторе страны. Так акции Nvidia и Tesla растут примерно на 2,5% и 5% соответственно. При этом в квартальном выражении поставки электромобилей компании Илона Маска выросли на 1,3%. Ранее в пятницу также были опубликованы статистические данные по США. Так, по данным минтруда страны, безработица в стране в сентябре выросла до 4,2% с 4,1% в августе, тогда как аналитики прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне. При этом руководитель отдела инвестиционной стратегии и исследований в Glenmede Джейсон Прайд (Jason Pride) сказал агентству Блумберг, что данное увеличение безработицы может воспринимается как "признак уверенности, а не тревоги".
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рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nvidia, tesla, nasdaq composite
Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nvidia, Tesla, Nasdaq Composite
Фондовый индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
Американский фондовый индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на фоне динамики техсектора и выхода статистических данных, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 51 252,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 7748,97 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 1,65% - до 27 316,03 пунктов. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 27 351,68 пункта.
Аналитики обратили внимание на динамику в техсекторе страны. Так акции Nvidia и Tesla растут примерно на 2,5% и 5% соответственно. При этом в квартальном выражении поставки электромобилей компании Илона Маска выросли на 1,3%.
Ранее в пятницу также были опубликованы статистические данные по США. Так, по данным минтруда страны, безработица в стране в сентябре выросла до 4,2% с 4,1% в августе, тогда как аналитики прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне.
При этом руководитель отдела инвестиционной стратегии и исследований в Glenmede Джейсон Прайд (Jason Pride) сказал агентству Блумберг, что данное увеличение безработицы может воспринимается как "признак уверенности, а не тревоги".