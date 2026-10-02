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Названы основные ошибки россиян при накоплении с зарплаты

Названы основные ошибки россиян при накоплении с зарплаты - 02.10.2026, ПРАЙМ

Названы основные ошибки россиян при накоплении с зарплаты

Согласно данным Росстата, средняя начисленная зарплата в России составляет около 115 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ, что на руки дает примерно 100 тысяч. О | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T02:02+0300

2026-10-02T02:02+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Согласно данным Росстата, средняя начисленная зарплата в России составляет около 115 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ, что на руки дает примерно 100 тысяч. О том, как с таким доходом начать инвестировать, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.По ее словам, конкретные цифры накоплений каждый должен привязывать к своим расходам, а не к абстрактной планке, однако логика действий едина для всех.Самая распространенная ошибка – сначала тратить, а откладывать то, что осталось. Эксперт подчеркивает: действовать нужно наоборот."Фиксированную часть дохода следует откладывать сразу, а жизнь строить на оставшуюся сумму. Норма в 10–20% (10–20 тысяч рублей) позволяет не уходить в минус и за год дает 120–240 тысяч рублей с учетом доходности. Если есть задолженность на кредитке или потребкредит, с накоплениями стоит повременить: закрыть долг по ставке 20% и выше будет выгоднее любой инвестиции", - говорит Белянчикова.Стратегия начинается со вкладов и накопительных счетов. Здесь не нужно разбираться в отчетности или динамике рынка: ставка известна заранее. Часть денег остается на накопительном счете – это резерв на 3–6 месяцев расходов, который доступен в любой момент. Другую часть при текущих ставках имеет смысл положить на вклад на более длинный срок. Ключевая ставка с июля 2026 года держится на уровне 14%, и момент удачный, чтобы зафиксировать доходность, пока она не пошла вниз.Следующий шаг – ОФЗ и облигации надежных компаний. Переходить к ним стоит тем, у кого уже сформирован запас. Облигация удобна тем, что держатель получает купон и заранее знает дату возврата номинала. ОФЗ практически свободны от кредитного риска, а корпоративные облигационные выпуски делают надбавку к доходности в качестве платы за риск. Однако если купон заметно выше рынка, это почти всегда сигнал о проблемах эмитента. Новичку разумнее ограничиться короткими и средними выпусками проверенных компаний.Золото занимает отдельное место – не как способ заработать, а как страховка. Это защитный актив, слабо связанный с российским рынком и рублем. Держать в золоте большую долю смысла нет: оно не платит купоны и не растет линейно. У золота широкий спред – разница между ценой покупки и продажи, которая съедает часть дохода при выходе из актива, поэтому оно является инструментом на длительный срок, для диверсификации, и доля его не должна быть слишком большой.И только третья ступень – акции. Это инструмент для самых продвинутых, входить в него стоит лишь после формирования подушки и облигационной части. Акции дают самый высокий потенциальный доход, но и самую глубокую просадку: рынок способен упасть на треть и больше на годы. Без готовности пережить такое и не продать на дне входить туда нельзя. Для человека с зарплатой 100 тысяч оптимальна стратегия регулярных покупок на небольшую фиксированную сумму. Новичку логичнее начинать с индексных фондов на широкий рынок, а не с отдельных бумаг.Но важнее любого инструмента – автоматизация. Целесообразно настроить автоперевод на следующий день после зачисления зарплаты, и деньги будут уходить в накопления автоматически. "Откладывая 10–20 тысяч ежемесячно и размещая их в инструменты с умеренной доходностью, за пять лет можно сформировать капитал для более крупных целей", - подытоживает эксперт.

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эксклюзив, финансы, общество , инвестиции