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Крупная профсоюзная забастовка проходит в Италии

Крупная профсоюзная забастовка проходит в Италии - 02.10.2026, ПРАЙМ

Крупная профсоюзная забастовка проходит в Италии

Крупная профсоюзная забастовка проходит в Италии: протест, объявленный профсоюзной конфедерацией Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (CSLE) при участии... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T10:40+0300

2026-10-02T10:40+0300

2026-10-02T10:40+0300

мировая экономика

италия

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РИМ, 2 окт - ПРАЙМ. Крупная профсоюзная забастовка проходит в Италии: протест, объявленный профсоюзной конфедерацией Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (CSLE) при участии профсоюза FI-SI, затронет работников образования, здравоохранения, местных органов власти, металлургической промышленности, сельского хозяйства, частной охраны, транспорта и ряда других отраслей. Акция продлится в большинстве затронутых секторов весь рабочий день. В железнодорожном транспорте акция пройдет в течение трех часов - с 11.00 до 14.00 (с 12 по 15 мск). В связи с протестом ожидаются отмены, задержки и изменения в расписании поездов дальнего следования и региональных составов. Для железнодорожного сообщения на большие расстояния предусмотрены гарантированные интервалы движения. "Забастовка проводится с требованием снижения цен на бензин и продукты питания, уменьшения налоговой нагрузки и повышения зарплат, чтобы люди могли справляться с ростом стоимости жизни. Профсоюз также выступает за энергетическую независимость Италии и политику, способствующую росту итальянских предприятий", - говорится в сообщении CSLE. В сфере образования возможны изменения в работе школ в течение всего дня. В случае присоединения сотрудников к акции конкретные учебные заведения должны уведомить семьи учащихся о возможных изменениях расписания. По наблюдению корреспондента РИА Новости, об участии в забастовке родителям в учебных чатах не сообщали до позднего вечера четверга.

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мировая экономика, италия