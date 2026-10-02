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Половина заправок в Италии снизили цены на топливо

Половина заправок в Италии снизили цены на топливо - 02.10.2026, ПРАЙМ

Половина заправок в Италии снизили цены на топливо

Половина автозаправок в Италии присоединилась к программе ограничения цен на топливо, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:42+0300

2026-10-02T15:42+0300

2026-10-02T15:44+0300

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РИМ, 2 окт - ПРАЙМ. Половина автозаправок в Италии присоединилась к программе ограничения цен на топливо, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. "Почти 10 тысяч заправок применяют ценовой потолок, продают бензин дешевле 1,80 евро, то же самое касается потолка и скидки на дизельное топливо. Почти 10 тысяч заправок означают 50% сети", - сказал Урсо, выступая на мероприятии объединения промышленников Confindustria в Анконе. По его словам, к инициативе присоединилась большая часть наиболее значимых сетей автозаправок. После того как Eni объявила о снижении цен, к ней последовательно присоединились топливные бренды Q8 и Ip, достигнутый результат превосходит первоначальные ожидания, отметил министр. Нефтегазовая группа Eni первой ввела максимальные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через ее сеть заправок Enilive. С понедельника стоимость стала составлять 2,19 евро за литр для дизельного топлива и 1,99 евро за литр для бензина - примерно на 17 центов ниже среднего уровня цен. Аналогичные сокращения ввели другие крупные игроки рынка автомобильного топлива: бренды Ip, Tamoil и Q8. По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны составила 2,154 евро за литр, дизельного топлива – 2,338 евро по состоянию на пятницу 25 сентября. За последние почти три месяца бензин в Италии подорожал примерно на 18%, а дизельное топливо - почти на 22%, но в течение последней недели цены опустились до 2,064 евро за бензин и 2,261 евро за литр дизельного топлива.

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