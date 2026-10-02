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Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год до 1%

Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год до 1% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год до 1%

Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год до 1% с апрельской оценки 0,6%, заявил министр экономики и финансов страны Джанкарло Джорджетти. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T21:13+0300

2026-10-02T21:13+0300

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РИМ, 2 окт - ПРАЙМ. Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год до 1% с апрельской оценки 0,6%, заявил министр экономики и финансов страны Джанкарло Джорджетти. "Мы обновили оценку роста ВВП на 2026 год до 1% по сравнению с первоначальной осторожной оценкой в 0,6%", - заявил министр. Джорджетти отметил, что программный темп роста ВВП составит 0,8% в 2027 году, 0,9% в 2028 году и 0,8% в 2029 году. Как сообщили журналистам в правительстве, Совмин Италии в пятницу вечером принял программный Многолетний документ финансового планирования (DPFP). Иллюстрируя его параметры на пресс-конференции, Джорджетти рассказал, что дефицит бюджета останется ниже установленного в ЕС порога в 3% ВВП, однако с учетом дополнительных расходов, разрешенных европейскими правилами, в 2027 году он может вырасти до 3,5%, в 2028 году составить 3,3%, а в 2029 году снизиться до 2,4%. "Дефицит должен быть ниже 3% и в 2026 году, но, как вы знаете, этого недостаточно, и наши прогнозы, учитывая дополнительные расходы, разрешенные европейскими правилами, предполагают его рост до 3,5% в 2027 году, 3,3% в 2028 году и 2,4% в 2029 году", - пояснил министр. Говоря об отклонении от бюджетных параметров, разрешенных за счет гибкости правил ЕС, Джорджетти сообщил, что Италия предусмотрела в 2027 году дополнительные расходы в размере 0,3% ВВП на энергетику и еще 0,3% на оборону. Аналогичные показатели предусмотрены на 2028 год. В денежном выражении речь идет примерно о 14 миллиардов в каждом из этих годов.

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мировая экономика, италия, ес