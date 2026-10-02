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Объем производства какао в Кот-д'Ивуаре сократится до 1,25 миллиона тонн - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Объем производства какао в Кот-д'Ивуаре сократится до 1,25 миллиона тонн
Объем производства какао в Кот-д'Ивуаре сократится до 1,25 миллиона тонн - 02.10.2026, ПРАЙМ
Объем производства какао в Кот-д'Ивуаре сократится до 1,25 миллиона тонн
Экспортеры какао прогнозируют, что объем его производства в текущем сезоне у крупнейшего производителя, Кот-д'Ивуара, сократится до 1,25 миллиона тонн с... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:27+0300
2026-10-02T19:27+0300
промышленность
бизнес
кот-д"ивуар
эль-ниньо
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экспортеры какао прогнозируют, что объем его производства в текущем сезоне у крупнейшего производителя, Кот-д'Ивуара, сократится до 1,25 миллиона тонн с прошлогодних 1,5 миллионов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на участников отрасли. "Опрошенные экспортеры прогнозируют объем производства какао в рамках основного сбора текущего сезона 2026/27 года (который длится с сентября по февраль) на уровне около 1,25 миллиона тонн, тогда как в прошлом сезоне этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн", - пишет Рейтер. В результате снижение составит около 17%. Причина - засуха, связанная с явлением Эль-Ниньо, и сокращение использования удобрений и пестицидов. При этом агентство указывает, что даже если в октябре начнется сезон дождей, урожай все равно не превысит 1,4 миллиона тонн. Рейтер также отмечает, ссылаясь на мнение руководителя экспортной компании из Абиджана (экономическая столица Кот-Д'Ивуара), что в октябре еженедельные объемы поступления какао в порты страны составят в среднем всего 20-25 тысяч тонн по сравнению с примерно 71 тысячей тонн годом ранее. В публикации также отмечается, что в прошлом году основной сбор проходил с октября по март, однако в этом году Кот-д'Ивуар принял решение начать сезон на месяц раньше.
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промышленность, бизнес, кот-д"ивуар, эль-ниньо
Промышленность, Бизнес, Кот-д"Ивуар, Эль-Ниньо
19:27 02.10.2026
 
Объем производства какао в Кот-д'Ивуаре сократится до 1,25 миллиона тонн

Рейтер: производство какао в Кот-д'Ивуаре сократится до 1,25 миллиона тонн

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экспортеры какао прогнозируют, что объем его производства в текущем сезоне у крупнейшего производителя, Кот-д'Ивуара, сократится до 1,25 миллиона тонн с прошлогодних 1,5 миллионов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на участников отрасли.
"Опрошенные экспортеры прогнозируют объем производства какао в рамках основного сбора текущего сезона 2026/27 года (который длится с сентября по февраль) на уровне около 1,25 миллиона тонн, тогда как в прошлом сезоне этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн", - пишет Рейтер.
В результате снижение составит около 17%. Причина - засуха, связанная с явлением Эль-Ниньо, и сокращение использования удобрений и пестицидов. При этом агентство указывает, что даже если в октябре начнется сезон дождей, урожай все равно не превысит 1,4 миллиона тонн.
Рейтер также отмечает, ссылаясь на мнение руководителя экспортной компании из Абиджана (экономическая столица Кот-Д'Ивуара), что в октябре еженедельные объемы поступления какао в порты страны составят в среднем всего 20-25 тысяч тонн по сравнению с примерно 71 тысячей тонн годом ранее.
В публикации также отмечается, что в прошлом году основной сбор проходил с октября по март, однако в этом году Кот-д'Ивуар принял решение начать сезон на месяц раньше.
 
ПромышленностьБизнесКот-д"ИвуарЭль-Ниньо
 
 
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