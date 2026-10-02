https://1prime.ru/20261002/jurist-873886541.html

Юрист рассказал, как можно дать отчество по матери

Юрист рассказал, как можно дать отчество по матери - 02.10.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как можно дать отчество по матери

Отчество по матери в России давать не запрещено, однако ЗАГС разрешает его формы, образованные только от мужских имен, поэтому Марьям и Евгениям получится дать... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T03:48+0300

2026-10-02T03:48+0300

2026-10-02T03:48+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Отчество по матери в России давать не запрещено, однако ЗАГС разрешает его формы, образованные только от мужских имен, поэтому Марьям и Евгениям получится дать матчество благодаря созвучным мужским именам, рассказал РИА Новости юрист Тимур Маршани. "Прямого запрета на матчество закон не содержит, однако ЗАГС регистрирует только формы от мужских имен. Марьевну или Евгеньевну запишут, поскольку существуют имена Марий и Евгений, а Ларисовну почти наверняка отклонят", - рассказал Маршани. Он добавил, что пункт 2 статьи 58 СК РФ связывает отчество с именем отца и делает исключения для законов субъектов и национального обычая. Поэтому, кроме имени кровного отца, основой для отчества ребенка может стать имя деда или любое понравившееся мужское имя. "Запись вовсе без отчества возможна, если так принято по национальному обычаю семьи. ... Если мать решила вовсе не вносить сведения об отце в запись о рождении, пункт 3 статьи 18 Закона об актах гражданского состояния разрешает записать отчество ребенка по ее указанию", - отметил юрист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, ск рф