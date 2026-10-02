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"ЮТэйр" представила тренажеры для подготовки летных экипажей
"ЮТэйр" представила тренажеры для подготовки летных экипажей - 02.10.2026, ПРАЙМ
"ЮТэйр" представила тренажеры для подготовки летных экипажей
Авиакомпания "ЮТэйр" представила новые тренажеры для подготовки летных экипажей, среди которых единственные в стране тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:53+0300
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бизнес
ютэйр
росавиация
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" представила новые тренажеры для подготовки летных экипажей, среди которых единственные в стране тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500, сообщает Росавиация.
"Новые тренажеры для подготовки летных экипажей представила в Тюмени авиакомпания "ЮТэйр". Среди них единственные в России тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Росавиации, тренажер самолета Ан-74 обеспечивает реалистичную имитацию условий полета и позволяет экипажам отрабатывать все штатные процедуры, а также действия в нештатных и аварийных ситуациях.
"Полнофункциональный тренажер самолета ATR 72-500 достоверно имитирует динамические воздействия, максимально приближая условия подготовки экипажа к реальному полету, позволяя определять уровень профессиональной подготовки членов летных экипажей", - пояснили в ведомстве.
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бизнес, ютэйр, росавиация
Бизнес, ЮТэйр, Росавиация
"ЮТэйр" представила тренажеры для подготовки летных экипажей
"ЮТэйр" представила в Тюмени тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" представила новые тренажеры для подготовки летных экипажей, среди которых единственные в стране тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500, сообщает Росавиация.
"Новые тренажеры для подготовки летных экипажей представила в Тюмени авиакомпания "ЮТэйр". Среди них единственные в России тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Росавиации, тренажер самолета Ан-74 обеспечивает реалистичную имитацию условий полета и позволяет экипажам отрабатывать все штатные процедуры, а также действия в нештатных и аварийных ситуациях.
"Полнофункциональный тренажер самолета ATR 72-500 достоверно имитирует динамические воздействия, максимально приближая условия подготовки экипажа к реальному полету, позволяя определять уровень профессиональной подготовки членов летных экипажей", - пояснили в ведомстве.