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"ЮТэйр" представила тренажеры для подготовки летных экипажей

"ЮТэйр" представила тренажеры для подготовки летных экипажей - 02.10.2026, ПРАЙМ

"ЮТэйр" представила тренажеры для подготовки летных экипажей

Авиакомпания "ЮТэйр" представила новые тренажеры для подготовки летных экипажей, среди которых единственные в стране тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:53+0300

2026-10-02T14:53+0300

2026-10-02T14:53+0300

бизнес

ютэйр

росавиация

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" представила новые тренажеры для подготовки летных экипажей, среди которых единственные в стране тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500, сообщает Росавиация. "Новые тренажеры для подготовки летных экипажей представила в Тюмени авиакомпания "ЮТэйр". Среди них единственные в России тренажеры самолетов Ан-74 и ATR 72-500", - говорится в сообщении. Как отмечают в Росавиации, тренажер самолета Ан-74 обеспечивает реалистичную имитацию условий полета и позволяет экипажам отрабатывать все штатные процедуры, а также действия в нештатных и аварийных ситуациях. "Полнофункциональный тренажер самолета ATR 72-500 достоверно имитирует динамические воздействия, максимально приближая условия подготовки экипажа к реальному полету, позволяя определять уровень профессиональной подготовки членов летных экипажей", - пояснили в ведомстве.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ютэйр, росавиация