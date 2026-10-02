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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 02.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T21:04+0300

2026-10-02T21:04+0300

2026-10-02T21:04+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, калуга, росавиация