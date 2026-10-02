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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 02.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T21:04+0300
2026-10-02T21:04+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов