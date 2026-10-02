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Keurig разработал кофейные капсулы без пластика

Keurig разработал кофейные капсулы без пластика - 02.10.2026, ПРАЙМ

Keurig разработал кофейные капсулы без пластика

Производитель напитков Keurig Dr Pepper разработал кофейные капсулы без использования пластика для своей системы Keurig, сообщило агентство Блумберг. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:12+0300

2026-10-02T19:12+0300

2026-10-02T19:12+0300

технологии

бизнес

франция

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Производитель напитков Keurig Dr Pepper разработал кофейные капсулы без использования пластика для своей системы Keurig, сообщило агентство Блумберг. "На этой неделе Keurig Dr Pepper Inc… представила новый способ приготовления кофе, который, по ее утверждению, позволит значительно сократить количество отходов", - пишет агентство. Одноразовые капсулы AltaRounds состоят из спрессованного кофе, обернутого в оболочку на основе морских водорослей, которые компания закупает во Франции, отмечает Блумберг. Стоимость новых капсул будет соответствовать цене традиционных K-Cup, которые продает Keurig. "Утилизировать AltaRounds можно так же, как и кофейные отходы. Они, безусловно, отлично подходят для компостирования", - приводит агентство слова директора по устойчивому развитию Keurig Моник Оксендер (Monique Oxender). Объем отходов от одноразовых кофейных капсул в мире растет, указывает Блумберг. По данным Grand View Research, на которые ссылается агентство, объем мирового рынка кофейных капсул в 2024 году оценивался в 40,5 миллиарда долларов, а к 2030 году показатель достигнет 58,2 миллиарда. Согласно данным Earth911, каждую минуту в мире производится почти 40 тысяч капсул и утилизируется более 20 миллиардов в год. Блумберг добавляет, что некоторые производители пытались перерабатывать кофейные капсулы, хотя обычные предприятия сталкиваются с трудностями при обработке мелких пластиковых фрагментов. Производитель напитков Keurig Dr Pepper Inc. был образован в 2018 году, штаб-квартира находится в городе Берлингтон, американский штат Массачусетс. Компании принадлежит портфолио из более 150 брендов, в том числе Dr Pepper, 7UP, Schweppes, A&W и ряда других. Она также продает систему Keurig для заваривания напитков, преимущественно кофе.

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технологии, бизнес, франция