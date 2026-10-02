https://1prime.ru/20261002/kiev-873896525.html
В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр
В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр
Движение по Южному мосту, мосту Патона и Метромосту через Днепр ограничили в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:47+0300
2026-10-02T11:47+0300
2026-10-02T11:56+0300
бизнес
газ
киев
виталий кличко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873896525.jpg?1790931380
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение по Южному мосту, мосту Патона и Метромосту через Днепр ограничили в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. "Южный мост перекрыт полностью с обеих сторон для движения транспорта. Частично ограничили движение одной полосой по мосту Метро с левого на правый берег. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, также были сообщения о взрывах на Южном мосте.
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, газ, киев, виталий кличко
Бизнес, Газ, Киев, Виталий Кличко
В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр
Кличко: движение по Южному мосту и Метромосту через Днепр ограничили в Киеве
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение по Южному мосту, мосту Патона и Метромосту через Днепр ограничили в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Южный мост перекрыт полностью с обеих сторон для движения транспорта. Частично ограничили движение одной полосой по мосту Метро с левого на правый берег. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, также были сообщения о взрывах на Южном мосте.