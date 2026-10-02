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В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр

В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр

Движение по Южному мосту, мосту Патона и Метромосту через Днепр ограничили в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T11:47+0300

2026-10-02T11:47+0300

2026-10-02T11:56+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение по Южному мосту, мосту Патона и Метромосту через Днепр ограничили в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. "Южный мост перекрыт полностью с обеих сторон для движения транспорта. Частично ограничили движение одной полосой по мосту Метро с левого на правый берег. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, также были сообщения о взрывах на Южном мосте.

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бизнес, газ, киев, виталий кличко