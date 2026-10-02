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Объем зарядной электроэнергии на автотрассах в Китае достиг рекорда

Объем зарядной электроэнергии на автотрассах в Китае достиг рекорда - 02.10.2026, ПРАЙМ

Объем зарядной электроэнергии на автотрассах в Китае достиг рекорда

Объем зарядной электроэнергии автомобилей на новых источниках энергии на скоростных автомагистралях Китая в первый день национальных праздников достиг 28,04... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:10+0300

2026-10-02T17:10+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Объем зарядной электроэнергии автомобилей на новых источниках энергии на скоростных автомагистралях Китая в первый день национальных праздников достиг 28,04 миллиона киловатт-часов, что стало рекордом за один праздничный день, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). "В первый день праздников (Дня образования КНР) объем зарядной электроэнергии на скоростных автомагистралях Китая достиг 28,04 миллиона киловатт-часов, увеличившись на 60,4% по сравнению с прошлым годом, что стало рекордом за один праздничный день",- говорится в сообщении. В период национальных праздников популярность поездок на автомобилях на новых источниках энергии стремительно растет. По данным Государственного управления по делам энергетики, статистический анализ был проведен по 62,7 тысячи зарядных устройств (пистолетов) на скоростных трассах, включенных в национальную платформу мониторинга и обслуживания зарядной инфраструктуры. Как отмечается в сообщении, ведомство заранее поручило всем регионам отремонтировать оборудование, установить дополнительные мобильные зарядные станции и усилить регулирование и сопровождение очередей на зарядку, чтобы обеспечить безопасность граждан при поездках. В дальнейшем ведомство продолжит следить за состоянием и распределять нагрузку зарядных станций на скоростных трассах, чтобы обеспечивать потребность водителей в зарядке автомобилей на новых источниках энергии в период праздников.

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