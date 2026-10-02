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Южная Корея пригрозила Украине из-за разглашения передачи пленных КНДР

Южная Корея пригрозила Украине из-за разглашения передачи пленных КНДР - 02.10.2026, ПРАЙМ

Южная Корея пригрозила Украине из-за разглашения передачи пленных КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине ответными шагами, если Киев не признает наличие договоренности о неразглашении и не принесет официальных... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:42+0300

2026-10-02T15:42+0300

2026-10-02T15:49+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине ответными шагами, если Киев не признает наличие договоренности о неразглашении и не принесет официальных извинений. Речь идет о передаче двух военнослужащих КНДР, захваченных в боях на стороне России. Об этом сообщает Reuters."Если отказ признать факты и публично извиняться продолжится, мы примем дополнительные меры", — написал южнокорейский лидер в соцсети X. Он также выразил "глубокое сожаление" в связи с заявлениями украинской стороны о возможном военном противостоянии двух Корей, назвав такие высказывания фактическим подталкиванием к войне на полуострове.Дипломатический конфликт между Сеулом и Киевом разгорелся после того, как Владимир Зеленский на Генассамблее ООН объявил о передаче Южной Корее двух северокорейских пленных. Сеул заявил, что Киев нарушил договоренность о сохранении факта передачи в тайне ради безопасности самих солдат. В украинском МИД существование такого соглашения отрицают.В Киеве спор пытаются сгладить. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал ситуацию "дипломатическим недоразумением" и подчеркнул, что Украина заинтересована в хороших отношениях с Сеулом. По данным южнокорейских СМИ, главы внешнеполитических ведомств двух стран — Чо Хён и Сибига — уже находились в прямом контакте и обсуждали, какой ответ устроит Сеул с учетом военного положения Украины.Для администрации Ли Чжэ Мёна этот спор возник в крайне неудачный момент. Президент стремится снизить напряженность в отношениях с Пхеньяном, одновременно разбираясь с политическими последствиями недавнего инцидента с минами в демилитаризованной зоне.Чо Хан-бом из Корейского института национального объединения полагает, что ответные шаги Сеула вряд ли пойдут дальше уже оказываемой поддержки — гуманитарной, финансовой и связанной с восстановлением. "Украина может потерять больше, чем Южная Корея, потому что получает поддержку от Сеула", — отметил эксперт. При этом он указал: Сеул тоже зависит от Киева в вопросах информации о действиях северокорейских военных, поэтому затяжное противостояние невыгодно обеим сторонам.Южная Корея поддерживает Украину с 2022 года, а в июле на саммите НАТО пообещала дополнительно 100 миллионов долларов нелетальной помощи.

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мировая экономика, общество , южная корея, украина, сеул, владимир зеленский, андрей сибига, reuters, оон, мид