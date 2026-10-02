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Казначейские кредиты на инфраструктуру одобрены в 86 регионах
Казначейские кредиты на инфраструктуру одобрены в 86 регионах - 02.10.2026, ПРАЙМ
Казначейские кредиты на инфраструктуру одобрены в 86 регионах
Казначейские кредиты на инфраструктуру одобрены в 86 регионах, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на Правительственном часе в Совете | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:47+0300
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александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Казначейские кредиты на инфраструктуру одобрены в 86 регионах, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на Правительственном часе в Совете Федерации.
"По казначейским инфраструктурным кредитам одобрены 273 проекта в 86 субъектах РФ", - рассказал он.
По его словам, отобранные проекты – это инфраструктура для новых проектов в сфере техсуверенитета и туризма.
"Совокупный эффект для экономики от их реализации: 1,012 триллиона рублей внебюджетных инвестиций к 2035 году и 601 миллиард рублей дополнительных налоговых поступлений к 2040 году", - сказал он.
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бизнес, россия, александр новак, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Александр Новак, Совет Федерации
Казначейские кредиты на инфраструктуру одобрены в 86 регионах
Новак: казначейские кредиты на инфраструктуру одобрены в 86 регионах
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Казначейские кредиты на инфраструктуру одобрены в 86 регионах, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на Правительственном часе в Совете Федерации.
"По казначейским инфраструктурным кредитам одобрены 273 проекта в 86 субъектах РФ", - рассказал он.
По его словам, отобранные проекты – это инфраструктура для новых проектов в сфере техсуверенитета и туризма.
"Совокупный эффект для экономики от их реализации: 1,012 триллиона рублей внебюджетных инвестиций к 2035 году и 601 миллиард рублей дополнительных налоговых поступлений к 2040 году", - сказал он.