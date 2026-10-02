https://1prime.ru/20261002/krym-873893868.html
В Крыму обесточена часть населенных пунктов
В Крыму обесточена часть населенных пунктов - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Крыму обесточена часть населенных пунктов
Часть населенных пунктов Крыма обесточена, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T10:52+0300
2026-10-02T10:52+0300
2026-10-02T11:15+0300
крым
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873893868.jpg?1790928928
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Часть населенных пунктов Крыма обесточена, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". "Обесточена часть населенных пунктов. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Принимаются все возможные меры для скорейшей подачи электроэнергии потребителям", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. "Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне: для проведения ремонтных работ/снятия перегрузки сети", - объяснили в компании. Принимаются все возможные меры для скорейшей подачи электроэнергии потребителям, отмечается в сообщении.
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым
В Крыму обесточена часть населенных пунктов
"Крымэнерго": часть населенных пунктов Крыма обесточена, идут восстановительные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Часть населенных пунктов Крыма обесточена, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго".
"Обесточена часть населенных пунктов. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Принимаются все возможные меры для скорейшей подачи электроэнергии потребителям", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии.
"Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне: для проведения ремонтных работ/снятия перегрузки сети", - объяснили в компании.
Принимаются все возможные меры для скорейшей подачи электроэнергии потребителям, отмечается в сообщении.