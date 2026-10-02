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В Крыму обесточена часть населенных пунктов

В Крыму обесточена часть населенных пунктов - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Крыму обесточена часть населенных пунктов

Часть населенных пунктов Крыма обесточена, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T10:52+0300

2026-10-02T10:52+0300

2026-10-02T11:15+0300

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Часть населенных пунктов Крыма обесточена, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". "Обесточена часть населенных пунктов. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. Принимаются все возможные меры для скорейшей подачи электроэнергии потребителям", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. "Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне: для проведения ремонтных работ/снятия перегрузки сети", - объяснили в компании. Принимаются все возможные меры для скорейшей подачи электроэнергии потребителям, отмечается в сообщении.

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