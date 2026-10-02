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"Гранд Сервис Экспресс" сообщил о новых правилах сбора за возврат билетов

"Гранд Сервис Экспресс" сообщил о новых правилах сбора за возврат билетов - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Гранд Сервис Экспресс" сообщил о новых правилах сбора за возврат билетов

Железнодорожный оператор поездов в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) уведомил пассажиров о новых правилах сбора за возврат билетов с 1 декабря. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:16+0300

2026-10-02T17:16+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Железнодорожный оператор поездов в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) уведомил пассажиров о новых правилах сбора за возврат билетов с 1 декабря. "Билеты на поезд, которые пассажир купит 1 декабря и далее, можно будет вернуть по новым правилам. …До 30 ноября 2026 года включительно сбор за возврат билета останется прежним – 3,70 рубля", - сообщила компания. С 1 декабря сумма, которая удерживается с пассажира за возврат, будет составлять от 1% до 10% стоимости билета и зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда со станции посадки. "1% от стоимости билета – при возврате не менее чем за 45 суток, 3% - от 30 до 44 суток, 5% - от 10 до 29 суток, 10% - за 9 и менее суток. При расчете сбора в процентном соотношении учитывается стоимость проездного документа без стоимости комплекса сервисных услуг и без платы за пользование комплектом постельного белья", - отметили в ГСЭ. РЖД ранее в пятницу сообщили об аналогичных изменениях с 1 декабря. В настоящее время за возврат билета на поезд взимается 3,7 рубля. ФАС ранее утвердила документ о введении новых правил сбора за возврат железнодорожных билетов: в пределах 10% от стоимости, а конкретные тарифы в этих пределах должны устанавливать сами перевозчики.

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бизнес, туризм, крым, гранд сервис экспресс, ржд