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Курс юаня растет перед выходными

Курс юаня растет перед выходными - 02.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня растет перед выходными

Курс китайской валюты по отношению к российской повышается перед выходными, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:54+0300

2026-10-02T13:54+0300

2026-10-02T14:05+0300

рынок

китай

евгений локтюхов

псб

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской повышается перед выходными, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.27 мск рос на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,48 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,37-12,49 рубля. Невысокая волатильность в пятницу сохранится, а рубль сдержанно ослабнет ввиду праздников в Китае и скудного новостного фона, не позволяющего активно наращивать позиции на валютном рынке, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Целевые ориентиры по юаню на уровне 12,3-12,8 рубля и доллара - на уровне 82,5-85 рубля сохраняем. Рассчитываем на тяготение курсов к их серединам", – добавляет он. Что касается более долгосрочной перспективы, то по прогнозам аналитиков компании "ВТБ Мои инвестиции", ключевая ставка на конец текущего года в базовом сценарии может составить от 13,5 до 13,75% годовых, а курс рубля на конец года может составить 86 рублей за доллар и 12,8 рубля за юань.

китай

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рынок, китай, евгений локтюхов, псб, втб