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Рубль под давлением: юань растет после снижения в начале недели

Рубль под давлением: юань растет после снижения в начале недели - 02.10.2026, ПРАЙМ

Рубль под давлением: юань растет после снижения в начале недели

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу корректируется вверх после снижения первой половины недели, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:34+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу корректируется вверх после снижения первой половины недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.14 мск рос на 5 копеек (+0,4%), до 12,47 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,37-12,49 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,71 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,59 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу корректируется вверх после снижения первой половины недели. Однако курс китайской валюты пока остается ниже уровня 12,5 рубля. "Актуальность диапазона в 12,30-12,55 рубля за юань пока сохраняется, но в понедельник на вероятном анонсе увеличения покупок валюты по бюджетному правилу курс может уйти к верхней границе этого диапазона", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября покупает валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиарда рублей (по 2,5 миллиарда рублей в день). ЦБ РФ со своей стороны во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Новые параметры валютных операций на рынке Минфин объявит в понедельник. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.15 мск падала на 2,5% - до 99,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,3% - до 101,8 пункта. Прогнозы За последние дни рубль сумел переломить динамику в свою пользу, однако устойчивость этого движения неоднозначная, полагает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Краткосрочно ближайшая ключевая поддержка для доллара находится на отметке 82,64 рубля, а актуальный диапазон по его курсу составляет 82-85 рублей. На начало октября для евро остается актуальным коридор 93-96 рублей", - оценивает она. В поддержку российской национальной валюты выступают дорогая нефть: экспортеры получают больше валютной выручки, и предложение валюты на рынке растет, говорит Попова Валерия из компании "Риком-Траст". "Однако ожидаемое изменение параметров бюджетного механизма (снижение цены отсечения по нефти) закладывает потенциал для увеличения спроса на валюту в будущем", - добавляет она, рассуждая о долгосрочных факторах курсообразования рубля.

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рынок, торги, юрий кравченко, минфин, ик "велес капитал", минфин рф