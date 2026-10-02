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ЦБ объявил официальный курс валют с субботы

ЦБ объявил официальный курс валют с субботы - 02.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ объявил официальный курс валют с субботы

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3 копейки - до 12,4328 рубля, доллара - на 23,85 копейки, до 83,4839 рубля, евро снизился | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:35+0300

2026-10-02T17:35+0300

2026-10-02T17:35+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3 копейки - до 12,4328 рубля, доллара - на 23,85 копейки, до 83,4839 рубля, евро снизился - на 20,51 копейки, до 94,3201 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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