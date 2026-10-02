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Кушнер опроверг сообщения CNN о инвестициях в оборонные компании Израиля

Кушнер опроверг сообщения CNN о инвестициях в оборонные компании Израиля - 02.10.2026, ПРАЙМ

Кушнер опроверг сообщения CNN о инвестициях в оборонные компании Израиля

Спецпосланник США и зять американского президента Джаред Кушнер отверг утверждения CNN о том, что его дипломатическая работа на Ближнем Востоке якобы принесла... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T22:21+0300

2026-10-02T22:21+0300

2026-10-02T22:21+0300

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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник США и зять американского президента Джаред Кушнер отверг утверждения CNN о том, что его дипломатическая работа на Ближнем Востоке якобы принесла выгоду его инвестициям в израильские оборонные компании. Об этом он написал в соцсети X.Ранее телеканал опубликовал материал, в котором обвинил Кушнера в возможном конфликте интересов — совмещении дипломатической деятельности с частными инвестициями. По данным CNN, его компания Affinity Partners через израильскую Phoenix Financial косвенно связана с вложениями в поставщиков израильской армии."CNN опубликовал крайне вводящие в заблуждение материал и заголовок, в которых утверждается, что моя дипломатическая работа на Ближнем Востоке каким-то образом принесла выгоду инвестициям в израильские оборонные компании", — заявил Кушнер.Он обратил внимание, что CNN сам признал отсутствие прямых доказательств того, что его действия как дипломата напрямую повлияли на упомянутые инвестиции.Кушнер также пояснил, что Phoenix — не оборонная компания, а крупный израильский финансовый институт, управляющий активами примерно на 220 миллиардов долларов. По его словам, он не участвует в выборе инвестиций Phoenix, а Affinity не владеет оборонными компаниями, о которых писало CNN.Спецпосланник добавил, что подобные ложные публикации не отвлекут его от работы по прекращению войн, объединению людей и достижению мира, порученной президентом США Дональдом Трампом.

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мировая экономика, сша, ближний восток, джаред кушнер, дональд трамп, cnn