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Ленобласть и Белоруссия будут развивать экологический и промышленный туризм
Ленобласть и Белоруссия будут развивать экологический и промышленный туризм - 02.10.2026, ПРАЙМ
Ленобласть и Белоруссия будут развивать экологический и промышленный туризм
Власти Ленинградской области планируют совместно с Белоруссией развивать экологический и промышленный туризм, сообщил в интервью РИА Новости в рамках выставки... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:51+0300
2026-10-02T13:51+0300
2026-10-02T13:51+0300
бизнес
ленинградская область
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МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Власти Ленинградской области планируют совместно с Белоруссией развивать экологический и промышленный туризм, сообщил в интервью РИА Новости в рамках выставки "Иннопром. Беларусь" губернатор региона Александр Дрозденко.
"Мы, например, обсуждали два таких интересных туристических проекта. Первый – это промышленный туризм… И второе, это экологический туризм", - сказал он.
Дрозденко отметил, что регион договорился с белорусской стороной развивать эти направления туризма.
"Если человеку нравится, он готов тратить деньги для того, чтобы пройтись с рюкзаком по тропам, где-то заночевать в каких-то уникальных условиях, не обязательно в отеле 5 звезд, а в глэмпингах, кемпингах, ближе к природе, можно сделать встречные маршруты. То есть понаблюдали за природой в Ленинградской области, поехали посмотреть зубров в Белоруссии. И это такие сквозные экологические маршруты", - рассказал губернатор.
Он отметил, что в Ленинградской области реализован большой проект "Тропа 47".
"Это когда человек может с рюкзаком пешком либо на велосипеде проехать по уникальным природным местам, в том числе особо охраняемым природным территориям, заповедникам, там, где в обычное время бы не пустили, потому что есть ограничения. Но создается специальная тропа, например, деревянный настил над редкой растительностью, специальные смотровые площадки, откуда можно наблюдать за животными, специальные зоны отдыха, в этом случае допускается заход на особо охраняемую природную территорию", - сказал Дрозденко, отметив, что очень многим людям нравится такой вид отдыха.
Он также рассказал о совместных перспективах развития промышленного туризма.
"Например, наши ребята проводили встречу по промышленному туризму, когда на предприятии проходят экскурсии, начиная с музеев предприятий, заканчивая технологиями, все это показывают, рассказывают. Сегодня и белорусская сторона это развивает, и мы развиваем. И мы договорились, что будем делать встречные потоки именно по промышленному туризму", - рассказал глава региона.
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Бизнес, Ленинградская область, БЕЛОРУССИЯ
Ленобласть и Белоруссия будут развивать экологический и промышленный туризм
Дрозденко: Ленобласть и Белоруссия планируют развивать экологический и промышленный туризм
МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Власти Ленинградской области планируют совместно с Белоруссией развивать экологический и промышленный туризм, сообщил в интервью РИА Новости в рамках выставки "Иннопром. Беларусь" губернатор региона Александр Дрозденко.
"Мы, например, обсуждали два таких интересных туристических проекта. Первый – это промышленный туризм… И второе, это экологический туризм", - сказал он.
Дрозденко отметил, что регион договорился с белорусской стороной развивать эти направления туризма.
"Если человеку нравится, он готов тратить деньги для того, чтобы пройтись с рюкзаком по тропам, где-то заночевать в каких-то уникальных условиях, не обязательно в отеле 5 звезд, а в глэмпингах, кемпингах, ближе к природе, можно сделать встречные маршруты. То есть понаблюдали за природой в Ленинградской области, поехали посмотреть зубров в Белоруссии. И это такие сквозные экологические маршруты", - рассказал губернатор.
Он отметил, что в Ленинградской области реализован большой проект "Тропа 47".
"Это когда человек может с рюкзаком пешком либо на велосипеде проехать по уникальным природным местам, в том числе особо охраняемым природным территориям, заповедникам, там, где в обычное время бы не пустили, потому что есть ограничения. Но создается специальная тропа, например, деревянный настил над редкой растительностью, специальные смотровые площадки, откуда можно наблюдать за животными, специальные зоны отдыха, в этом случае допускается заход на особо охраняемую природную территорию", - сказал Дрозденко, отметив, что очень многим людям нравится такой вид отдыха.
Он также рассказал о совместных перспективах развития промышленного туризма.
"Например, наши ребята проводили встречу по промышленному туризму, когда на предприятии проходят экскурсии, начиная с музеев предприятий, заканчивая технологиями, все это показывают, рассказывают. Сегодня и белорусская сторона это развивает, и мы развиваем. И мы договорились, что будем делать встречные потоки именно по промышленному туризму", - рассказал глава региона.