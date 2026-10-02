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Доверенное лицо Шредера подтвердило назначение в набсовет "Гиперглобуса"

Доверенное лицо Шредера подтвердило назначение в набсовет "Гиперглобуса" - 02.10.2026, ПРАЙМ

Доверенное лицо Шредера подтвердило назначение в набсовет "Гиперглобуса"

Доверенное лицо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Ханс-Петер Хубер подтвердил РИА Новости назначение бывшего политика в наблюдательный совет ритейлера... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:02+0300

2026-10-02T13:02+0300

2026-10-02T13:02+0300

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БЕРЛИН, 2 окт - ПРАЙМ. Доверенное лицо бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Ханс-Петер Хубер подтвердил РИА Новости назначение бывшего политика в наблюдательный совет ритейлера "Гиперглобус". Ранее в пресс-службе торговой сети "Гиперглобус" сообщили РИА Новости о том, что Шредер вошел в состав его наблюдательного совета, где он должен заняться стратегическим развитием компании в России. "Могу сообщить вам, что содержание упомянутого вами сообщения пресс-службы, касающегося моего клиента, господина Шредера… соответствует действительности", - сообщил Хубер. Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 годы, а с 2017 по 2022 годы был председателем совета директоров "Роснефти". Сейчас ему 79 лет. Президент РФ Владимир Путин называл Шредера своим другом и предпочтительным переговорщиком для диалога России и Европы. В настоящее время гипермаркеты сети "Глобус" представлены в Германии, Чехии и России. Компания является семейным предприятием, основанным в 1828 году. Руководит компанией Маттиас Брух, представитель шестого поколения семьи Брух. Первый гипермаркет "Глобус" в России был открыт в 2006 году. Сегодня торговая сеть насчитывает 20 гипермаркетов. В январе 2025 года ООО "Гиперглобус" было полностью выделено из состава немецкой Globus Holding и с тех пор действует в России самостоятельно в юридическом и организационном отношении, управляя сетью гипермаркетов "Глобус" в Центральном федеральном округе.

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бизнес, банки, германия, европа, чехия, герхард шредер, владимир путин, роснефть