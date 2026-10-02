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В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии
В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии - 02.10.2026, ПРАЙМ
В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии
Массовые отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории в ЛНР в результате нештатной ситуации, организованы аварийно-восстановительные работы,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:45+0300
2026-10-02T19:45+0300
лнр
электричество
авария
общество
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ЛУГАНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Массовые отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории в ЛНР в результате нештатной ситуации, организованы аварийно-восстановительные работы, сообщает правительство региона. "В результате нештатной ситуации зафиксированы массовые отключения электроэнергии по всей территории республики", - говорится в сообщении регионального правительства в канале на платформе "Maкс". Уточняется, что созвано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР. "Энергетиками организованы аварийно-восстановительные работы, начато поэтапное подключение потребителей", - сообщили в правительстве региона.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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лнр, электричество, авария, общество
ЛНР, электричество, авария, Общество
19:45 02.10.2026
 
В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии

Власти ЛНР сообщили о массовых отключениях электроэнергии по всей республике

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ЛУГАНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Массовые отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории в ЛНР в результате нештатной ситуации, организованы аварийно-восстановительные работы, сообщает правительство региона.
"В результате нештатной ситуации зафиксированы массовые отключения электроэнергии по всей территории республики", - говорится в сообщении регионального правительства в канале на платформе "Maкс".
Уточняется, что созвано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР.
"Энергетиками организованы аварийно-восстановительные работы, начато поэтапное подключение потребителей", - сообщили в правительстве региона.
 
ЛНРэлектричествоаварияОбщество
 
 
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