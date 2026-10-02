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В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии

В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии - 02.10.2026, ПРАЙМ

В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии

Массовые отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории в ЛНР в результате нештатной ситуации, организованы аварийно-восстановительные работы,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:45+0300

2026-10-02T19:45+0300

2026-10-02T19:45+0300

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ЛУГАНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Массовые отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории в ЛНР в результате нештатной ситуации, организованы аварийно-восстановительные работы, сообщает правительство региона. "В результате нештатной ситуации зафиксированы массовые отключения электроэнергии по всей территории республики", - говорится в сообщении регионального правительства в канале на платформе "Maкс". Уточняется, что созвано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР. "Энергетиками организованы аварийно-восстановительные работы, начато поэтапное подключение потребителей", - сообщили в правительстве региона.

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лнр, электричество, авария, общество