https://1prime.ru/20261002/luganskaya-873924709.html
В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии
В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии - 02.10.2026, ПРАЙМ
В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии
Массовые отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории в ЛНР в результате нештатной ситуации, организованы аварийно-восстановительные работы,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:45+0300
2026-10-02T19:45+0300
2026-10-02T19:45+0300
лнр
электричество
авария
общество
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ЛУГАНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Массовые отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории в ЛНР в результате нештатной ситуации, организованы аварийно-восстановительные работы, сообщает правительство региона. "В результате нештатной ситуации зафиксированы массовые отключения электроэнергии по всей территории республики", - говорится в сообщении регионального правительства в канале на платформе "Maкс". Уточняется, что созвано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР. "Энергетиками организованы аварийно-восстановительные работы, начато поэтапное подключение потребителей", - сообщили в правительстве региона.
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лнр, электричество, авария, общество
ЛНР, электричество, авария, Общество
В ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии
Власти ЛНР сообщили о массовых отключениях электроэнергии по всей республике
ЛУГАНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Массовые отключения электроэнергии зафиксированы по всей территории в ЛНР в результате нештатной ситуации, организованы аварийно-восстановительные работы, сообщает правительство региона.
"В результате нештатной ситуации зафиксированы массовые отключения электроэнергии по всей территории республики", - говорится в сообщении регионального правительства в канале на платформе "Maкс".
Уточняется, что созвано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР
.
"Энергетиками организованы аварийно-восстановительные работы, начато поэтапное подключение потребителей", - сообщили в правительстве региона.